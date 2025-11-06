РУС
Россия обвиняет Пашинского и высшее руководство Украины в "военных преступлениях на Донбассе"

Сергей Пашинский в розыске в России

Следственный комитет РФ выдвинул обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его цитируют пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения России

Так, среди украинских лиц, в частности, председатель NAUDI Сергей Пашинский.

"Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины (все объявлены в межгосударственный розыск, кроме того 63 объявлены в международный розыск), в том числе бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим", - сказал Бастрыкин.

Следком РФ обвинил Украину в преступлениях на Донбассе

Автор: 

Пашинский Сергей (758) розыск (849) Донбасс (26970) Следком рф (280) Бастрыкин Александр (30)
Виходить з цього списку, що тільки попередники- патріоти України, а нинішні правителі ні. Це дивно. Старий дуралей бастиркін спалив всю россійську агентуру.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:48 Ответить
+13
Особистий ворог Пуйла. І Зельоних. Пашинський перший, хто підписав наказ про бойове відбиття диверсійних груп весеою 2014.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:49 Ответить
+11
Яценюку, Пашинському, Наливайченку, Литвиненку негайно приготуватися до оголошення їм санкцій від Зеленського. Тих самих, які накладені на Порошенка.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:05 Ответить
!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.11.2025 18:23 Ответить
Сирского там нет? Неудивительно.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:00 Ответить
Дивно, що в цьому списку немає порошенко.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:05 Ответить
показать весь комментарий
06.11.2025 18:06 Ответить
Навіщо тоді , ще в червні 2014 було створено групу Кучми - Медведчука , яка потім підпише "мінські угоди" ?
показать весь комментарий
06.11.2025 18:10 Ответить
Щоб такий їбанько, як ти, мав нагоду підготуватись до вторгнення, щоб всі могли зрозуміти де краще жити - в окупації чи на вільній території. Розумні все зрозуміли і готувались, але не всі "олені" мали достатній рівень IQ щоб приготуватись до відсічі, а не сидіти тут і пи*діти з якоїсь "днр".
показать весь комментарий
06.11.2025 18:17 Ответить
ну, от що таким ботам зедермак/подляка робити чи казати їм що?

Та тільки посилати *****! Іншого вони не доганяють.

свіжезаряжений бот Doroshenko - щоб ти здох!
показать весь комментарий
06.11.2025 18:08 Ответить
Може, перш ніж висратись на людину, почитаєте, власне, саму новину, і коментар від пана, в якому він контексті.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:13 Ответить
Хе-хе... Хто ти проти Яценюка?
Жертва Коломой-TV...
показать весь комментарий
06.11.2025 18:18 Ответить
Зеленському та компанії Пашинський також муляє в одному місці.
Як казав один брехун з к@ц@пського ТБ "Совпадєніє? Не думаю!".
показать весь комментарий
06.11.2025 18:06 Ответить
Удар по Пашинському - це удар по Залужному.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:12 Ответить
Не дивно, що кацапи діють в унісон з зєрмаківським "правосуддям" - "адно дєло дєлают!".
Першу "справу" відкрили вже 8 вересня 2019 року, а другу 21 лютого, 2024 р.
Проти п'ятого Президента вже "наклепали" 144 "справи".
показать весь комментарий
06.11.2025 18:06 Ответить
вісім років домбили бамбас
показать весь комментарий
06.11.2025 18:09 Ответить
Ахахахаахха. Террористы ходящее под руку с талибаном обвиняют кого-то в терроризме ахааххахаххаха. Спешите видеть. Гебельс нервно курит в сторонке
показать весь комментарий
06.11.2025 18:35 Ответить
Головне щоб цю расейскую маячню не підхопили наші можновладці, в маніакальному бажанні звести рахунки з політичними опонентами.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:35 Ответить
Як тільки наша влада в унісон з мордором визначає собі ворогів . Зауважте, нікого із зЕрмачої ОПи мордор не чіпає.
показать весь комментарий
06.11.2025 19:06 Ответить
А де зеленський, єрмак, татаров?
показать весь комментарий
06.11.2025 19:20 Ответить
 
 