Россия обвиняет Пашинского и высшее руководство Украины в "военных преступлениях на Донбассе"

Следственный комитет РФ выдвинул обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его цитируют пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Обвинения России

Так, среди украинских лиц, в частности, председатель NAUDI Сергей Пашинский.

"Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины (все объявлены в межгосударственный розыск, кроме того 63 объявлены в международный розыск), в том числе бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим", - сказал Бастрыкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подростки в РФ спели гимн Украины и песню о Бандере: против них возбудили дело за "реабилитацию нацизма"