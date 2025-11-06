Россия обвиняет Пашинского и высшее руководство Украины в "военных преступлениях на Донбассе"
Следственный комитет РФ выдвинул обвинения 75 лицам из числа высшего руководства Украины за якобы военные преступления против населения во временно оккупированных Донецке и Луганске.
Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, его цитируют пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения России
Так, среди украинских лиц, в частности, председатель NAUDI Сергей Пашинский.
"Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины (все объявлены в межгосударственный розыск, кроме того 63 объявлены в международный розыск), в том числе бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим", - сказал Бастрыкин.
Та тільки посилати *****! Іншого вони не доганяють.
свіжезаряжений бот Doroshenko - щоб ти здох!
Жертва Коломой-TV...
Як казав один брехун з к@ц@пського ТБ "Совпадєніє? Не думаю!".
Першу "справу" відкрили вже 8 вересня 2019 року, а другу 21 лютого, 2024 р.
Проти п'ятого Президента вже "наклепали" 144 "справи".