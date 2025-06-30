Подростки в РФ спели гимн Украины и песню о Бандере: против них возбудили дело за "реабилитацию нацизма"
В российском городе Тольятти подростки спели на улице гимн Украины и песню "Батько наш - Бандера". Из-за этого российские следователи возбудили против них уголовное производство о "реабилитации нацизма".
Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ в Самарской области, передает Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что речь идет о видеозаписи, на которой подростки в Тольятти исполняют "музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма".
В Следкоме РФ заявляют, что в настоящее время российские правоохранители выполняют "комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и сбор доказательств". О возможном задержании подростков пока не сообщалось.
Видео с исполнением песен появилось в российских местных российских телеграм-каналах.
На нем видно группу подростков, из которых, по крайней мере, один сначала поет "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати", а затем начинает петь украинский гимн.
По данным СМИ РФ кадры с российскими выпускниками сняли в местном парке Победы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А проти огпу/рпц/фсб є ГРУ/СБУ/ССО.
Їм за це гроші платять.
У російському "суді" доводитимуть це чи візьмуть на віру?