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Новости Российские подростки спели гимн Украины
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Подростки в РФ спели гимн Украины и песню о Бандере: против них возбудили дело за "реабилитацию нацизма"

Подростки в России спели на улице гимн Украины и песню о Бандере

В российском городе Тольятти подростки спели на улице гимн Украины и песню "Батько наш - Бандера". Из-за этого российские следователи возбудили против них уголовное производство о "реабилитации нацизма".

Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ в Самарской области, передает Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что речь идет о видеозаписи, на которой подростки в Тольятти исполняют "музыкальные произведения, содержащие признаки реабилитации нацизма".

В Следкоме РФ заявляют, что в настоящее время российские правоохранители выполняют "комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и сбор доказательств". О возможном задержании подростков пока не сообщалось.

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Видео с исполнением песен появилось в российских местных российских телеграм-каналах.

На нем видно группу подростков, из которых, по крайней мере, один сначала поет "Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати", а затем начинает петь украинский гимн.

По данным СМИ РФ кадры с российскими выпускниками сняли в местном парке Победы.

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Автор: 

гимн (237) подростки (463) россия (96455) Следком рф (279)


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Топ комментарии
+9
Яка реабілітація нацизму може бути в нацистській россії, де вся країна молится на фуражку гітлера?
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30.06.2025 16:35 Ответить
+9
Хлопці мільйони срєпних пєрдаков підпалили.
А проти огпу/рпц/фсб є ГРУ/СБУ/ССО.
Їм за це гроші платять.
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30.06.2025 16:37 Ответить
+8
потрошку етнічні українці починають щось відчувати попри десятиліття асиміляції і колонізації безрідними московитами
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30.06.2025 16:36 Ответить
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Краще б аеродром спалили б чи відділ огпу/рпц/фсб
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30.06.2025 16:32 Ответить
Хлопці мільйони срєпних пєрдаков підпалили.
А проти огпу/рпц/фсб є ГРУ/СБУ/ССО.
Їм за це гроші платять.
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30.06.2025 16:37 Ответить
Яка реабілітація нацизму може бути в нацистській россії, де вся країна молится на фуражку гітлера?
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30.06.2025 16:35 Ответить
ну так !!! червоні нацисти д*лбайобів ч-леніна і сталіна, їх нащадки рашисти, вони ж нацисти ХХІ сторіччя, є на порядок (в 10 раз гірші) за німецьким коричневих нацистів !!!
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30.06.2025 16:43 Ответить
потрошку етнічні українці починають щось відчувати попри десятиліття асиміляції і колонізації безрідними московитами
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30.06.2025 16:36 Ответить
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30.06.2025 16:37 Ответить
Ми все ближче до того, коли за я руський будуть одразу бити в ябало!
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30.06.2025 16:41 Ответить
Не "руський" , а кацапський ! Руська мова формувалась на землі нашої давньої Русі і врешті сформувалась в ******* українську мову . До нашої Русі , яка була тільки на наших етнічних українських землях кацапи не мають жодного відношення .
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30.06.2025 17:42 Ответить
Я розумію, коли у нас на похорони військового приходять у власівській ганчірці та ревуть славарасєє. Але коли навпаки... Щось незрозуміла мотивація.
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30.06.2025 16:45 Ответить
Рашинські нацисти порушили справу про «реабілітацію нацизму». Але ж співали не про них!
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30.06.2025 17:08 Ответить
який стосунок "Батько наш - Бандера" має до нацизму?
У російському "суді" доводитимуть це чи візьмуть на віру?
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30.06.2025 17:25 Ответить
Наївність , в рфії , жорстко карається ! Підліткам треба було , перед тим як викладати відео , приховати свої обличчя ... тим більше , що це не складно !
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30.06.2025 17:43 Ответить
Взагалі, пацани досить хитро поступили - тепер їх на війну не візьмуть
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30.06.2025 18:09 Ответить
 
 