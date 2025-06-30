Підлітки у РФ заспівали гімн України та пісню про Бандеру: проти них порушили справу за "реабілітацію нацизму"

У російському місті Тольятті підлітки заспівали на вулиці гімн України та пісню "Батько наш –– Бандера". Через це російські слідчі порушили проти них кримінальне провадження щодо "реабілітації нацизму".

Про це повідомили в управлінні Слідчого комітету РФ в Самарській області, передає Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що йдеться про відеозапис, на якому підлітки в Тольятті виконують "музичні твори, які містять ознаки реабілітації нацизму".

У Слідкомі РФ заявляють, що наразі російські правоохоронці виконують "комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та збирання доказів". Про можливе затримання підлітків поки не повідомлялось.

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Відео з виконанням пісень з’явилося в російських місцевих телеграм-каналах.

На ньому видно групу підлітків, із яких принаймні один спершу проспівує "Батько наш — Бандера, Україна — мати, ми за Україну будем воювати", а потім починає співати український гімн.

За даними ЗМІ РФ кадри із російськими випускниками зняли в місцевому парку Перемоги.

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