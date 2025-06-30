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Новини Російські підлітки заспівали гімн України
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Підлітки у РФ заспівали гімн України та пісню про Бандеру: проти них порушили справу за "реабілітацію нацизму"

Підлітки в росії заспівали на вулиці гімн України й пісню про Бандеру

У російському місті Тольятті підлітки заспівали на вулиці гімн України та пісню "Батько наш –– Бандера". Через це російські слідчі порушили проти них кримінальне провадження щодо "реабілітації нацизму".

Про це повідомили в управлінні Слідчого комітету РФ в Самарській області, передає Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що йдеться про відеозапис, на якому підлітки в Тольятті виконують "музичні твори, які містять ознаки реабілітації нацизму".

У Слідкомі РФ заявляють, що наразі російські правоохоронці виконують "комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та збирання доказів". Про можливе затримання підлітків поки не повідомлялось.

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Відео з виконанням пісень з’явилося в російських місцевих телеграм-каналах.

На ньому видно групу підлітків, із яких принаймні один спершу проспівує "Батько наш — Бандера, Україна — мати, ми за Україну будем воювати", а потім починає співати український гімн.

За даними ЗМІ РФ кадри із російськими випускниками зняли в місцевому парку Перемоги.

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Автор: 

гімн (96) підлітки (425) росія (66478) Слідком рф (196)


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Топ коментарі
+8
Хлопці мільйони срєпних пєрдаков підпалили.
А проти огпу/рпц/фсб є ГРУ/СБУ/ССО.
Їм за це гроші платять.
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30.06.2025 16:37 Відповісти
+7
Яка реабілітація нацизму може бути в нацистській россії, де вся країна молится на фуражку гітлера?
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30.06.2025 16:35 Відповісти
+7
потрошку етнічні українці починають щось відчувати попри десятиліття асиміляції і колонізації безрідними московитами
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30.06.2025 16:36 Відповісти
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Краще б аеродром спалили б чи відділ огпу/рпц/фсб
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30.06.2025 16:32 Відповісти
Хлопці мільйони срєпних пєрдаков підпалили.
А проти огпу/рпц/фсб є ГРУ/СБУ/ССО.
Їм за це гроші платять.
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30.06.2025 16:37 Відповісти
Молодці. Але марно. Зелупи здають Україну в прискореному режимі.
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30.06.2025 16:34 Відповісти
Яка реабілітація нацизму може бути в нацистській россії, де вся країна молится на фуражку гітлера?
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30.06.2025 16:35 Відповісти
ну так !!! червоні нацисти д*лбайобів ч-леніна і сталіна, їх нащадки рашисти, вони ж нацисти ХХІ сторіччя, є на порядок (в 10 раз гірші) за німецьким коричневих нацистів !!!
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30.06.2025 16:43 Відповісти
потрошку етнічні українці починають щось відчувати попри десятиліття асиміляції і колонізації безрідними московитами
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30.06.2025 16:36 Відповісти
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30.06.2025 16:37 Відповісти
Ми все ближче до того, коли за я руський будуть одразу бити в ябало!
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30.06.2025 16:41 Відповісти
Я розумію, коли у нас на похорони військового приходять у власівській ганчірці та ревуть славарасєє. Але коли навпаки... Щось незрозуміла мотивація.
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30.06.2025 16:45 Відповісти
Рашинські нацисти порушили справу про «реабілітацію нацизму». Але ж співали не про них!
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30.06.2025 17:08 Відповісти
який стосунок "Батько наш - Бандера" має до нацизму?
У російському "суді" доводитимуть це чи візьмуть на віру?
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30.06.2025 17:25 Відповісти
 
 