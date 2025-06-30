Підлітки у РФ заспівали гімн України та пісню про Бандеру: проти них порушили справу за "реабілітацію нацизму"
У російському місті Тольятті підлітки заспівали на вулиці гімн України та пісню "Батько наш –– Бандера". Через це російські слідчі порушили проти них кримінальне провадження щодо "реабілітації нацизму".
Про це повідомили в управлінні Слідчого комітету РФ в Самарській області, передає Цензор.НЕТ.
Там пояснили, що йдеться про відеозапис, на якому підлітки в Тольятті виконують "музичні твори, які містять ознаки реабілітації нацизму".
У Слідкомі РФ заявляють, що наразі російські правоохоронці виконують "комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та збирання доказів". Про можливе затримання підлітків поки не повідомлялось.
Відео з виконанням пісень з’явилося в російських місцевих телеграм-каналах.
На ньому видно групу підлітків, із яких принаймні один спершу проспівує "Батько наш — Бандера, Україна — мати, ми за Україну будем воювати", а потім починає співати український гімн.
За даними ЗМІ РФ кадри із російськими випускниками зняли в місцевому парку Перемоги.
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А проти огпу/рпц/фсб є ГРУ/СБУ/ССО.
Їм за це гроші платять.
У російському "суді" доводитимуть це чи візьмуть на віру?