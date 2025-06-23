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Новини Теракт у Росії
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Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол": слідком РФ стверджує, що Україна є замовником

Теракт у підмосковному Крокус Сіті Хол

У Росії завершили розслідування провадження щодо теракту в "Крокус Сіті Хол" 22 березня 2024 року та заявили, що він був скоєний в "інтересах чинного керівництва України з метою дестабілізації політичної ситуації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет РФ.

Там зазначили, що підготовка до теракту в "Крокусі" тривала кілька місяців, деякі терористи нібито прибули до Росії з-за кордону, де вони проходили початкову підготовку. Інші ж перебували в Росії.

Крім того, деякі фігуранти "здійснювали переробку вогнепальної зброї й, усвідомлюючи, що вона не може бути використана в мирних цілях, передали її членам терористичної організації". Зброю привезли до Каспійська, а потім, безпосередньо перед терактом, - до Підмосков'я.

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У Слідкомі РФ повідомили, що теракт скоїли члени терористичної організації "Вілаят Хорасан" (заборонена в Росії), а також "їхні пособники".

"Встановлено, що цей нелюдський злочин був спланований і скоєний в інтересах чинного керівництва України з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні", - стверджують там.

Деякі обвинувачені також нібито планували підірвати розважальний комплекс у Каспійську в Дагестані.

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Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня 2024 року сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Згодом Путін натякнув на помсту за теракт.

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Автор: 

росія (66431) теракт (1035) Слідком рф (196)


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Топ коментарі
+10
Єрмака видати!! Навіть якщо не приймуть!))) поштою, пакетами..
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23.06.2025 17:48 Відповісти
+8
Нєє,кацапські падлюки-з замовленнями України вам ще прийдеться мати справу!
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23.06.2025 17:52 Відповісти
+8
Треба ж щось вигадувати, щоб не виходити на самих себе!
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23.06.2025 17:58 Відповісти
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Єрмака видати!! Навіть якщо не приймуть!))) поштою, пакетами..
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23.06.2025 17:48 Відповісти
"....злочин в інтересах....керівництва України". В інтересах всього світу щоб вже в Мавзолеї оновили Вову.
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23.06.2025 17:48 Відповісти
так от, чому малюк, сьогодні цілий день з ранку відсвічує.....
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23.06.2025 17:49 Відповісти
РФ стверджує, що Україна є замовником

А хоч би й так.
"Улибаємся і машем!" (с)
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23.06.2025 17:49 Відповісти
ти кінчене? Україна не терорист, це рф взрває будинку у Волгодонске (памятаємо цукор у подвалі дома-який був гексогеном), робить теракти по всьому світу. Україна працює по легетиним військовим цілям. рф - це держава терорист і спонсор тероризму у всьому світі
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23.06.2025 18:00 Відповісти
Око за око...Як з нами,так і ми з ними.Жодних "легетиних військових цілей"Вся рашка - легітимна і законна ціль.
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23.06.2025 18:07 Відповісти
Давайте будемо продовжувати носити ,,бєлое пальто,, Поки нас в ньому й поховають кацапи.
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23.06.2025 19:33 Відповісти
" ... а какіє ваши доказательства? Нас там нікогда не било!" Чому б нашим не вкинути в ЗМІ хоч би фейк, що маємо докази прямої причетності ФСБ. Нехай перед світом виправдовуються.
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23.06.2025 19:12 Відповісти
Нєє,кацапські падлюки-з замовленнями України вам ще прийдеться мати справу!
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23.06.2025 17:52 Відповісти
Треба ж щось вигадувати, щоб не виходити на самих себе!
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23.06.2025 17:58 Відповісти
Курск втопили теж ми , і в 1571 спалили москву теж наші заслані кримські татари ..
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23.06.2025 18:02 Відповісти
Взагалі теракт - теж зброя яка допустима під час війни.До цього часу путін сам підривав в своїй рашці будинки і все інше.Треба ту ініціативу в нього забирати...
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23.06.2025 18:03 Відповісти
Ну добре, викрили!, це я замовив...
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23.06.2025 18:11 Відповісти
У психлікарні крик із палати:
- Я посланець Бога!
І крик з іншої:
- Я нікого не посилав!
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23.06.2025 19:16 Відповісти
Замовники і виконавці сидять в кремлі і на луб'янці.Ті хто підривав будинки ті і учинили пожежу в крокусі.
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23.06.2025 18:12 Відповісти
Хто всравсь? Невістка.
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23.06.2025 18:16 Відповісти
Бєслан, Норд-Ост на підлодку курськ також Україна замовила?
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23.06.2025 18:19 Відповісти
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23.06.2025 18:27 Відповісти
Татаров там особисто орудував.
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23.06.2025 18:48 Відповісти
З гранатометом.
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23.06.2025 19:07 Відповісти
Це називається інформаційна війна.
Треба на рашистів все вішати, починаючи з Чорнобиля та інше. ...
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23.06.2025 18:53 Відповісти
І НАТО також 🤣
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23.06.2025 19:19 Відповісти
Буда війна в чечні - були чеченські терористи, була війна в Грузії- були грузинські терористи, тепер українські терористи пішли
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23.06.2025 19:30 Відповісти
Звучит мелодия из Сериала "Секретные материалы".
https://www.youtube.com/watch?v=tqjh5FZQghA&ab_channel=SimonFenix
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23.06.2025 19:47 Відповісти
 
 