Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол": слідком РФ стверджує, що Україна є замовником

У Росії завершили розслідування провадження щодо теракту в "Крокус Сіті Хол" 22 березня 2024 року та заявили, що він був скоєний в "інтересах чинного керівництва України з метою дестабілізації політичної ситуації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет РФ.

Там зазначили, що підготовка до теракту в "Крокусі" тривала кілька місяців, деякі терористи нібито прибули до Росії з-за кордону, де вони проходили початкову підготовку. Інші ж перебували в Росії.

Крім того, деякі фігуранти "здійснювали переробку вогнепальної зброї й, усвідомлюючи, що вона не може бути використана в мирних цілях, передали її членам терористичної організації". Зброю привезли до Каспійська, а потім, безпосередньо перед терактом, - до Підмосков'я.

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У Слідкомі РФ повідомили, що теракт скоїли члени терористичної організації "Вілаят Хорасан" (заборонена в Росії), а також "їхні пособники".

"Встановлено, що цей нелюдський злочин був спланований і скоєний в інтересах чинного керівництва України з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні", - стверджують там.

Деякі обвинувачені також нібито планували підірвати розважальний комплекс у Каспійську в Дагестані.

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Теракт у підмосковному "Крокус Сіті Хол"

Нагадаємо, ввечері 22 березня 2024 року сталася стрілянина в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї загинуло 143 особи.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну. Згодом Путін визнав, що теракт у "Крокус Сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але замовниками вважає "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Іранські ЗМІ повідомили, що терористи ІДІЛ анонсували новий теракт у Росії "дуже скоро".

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну у терактах на території РФ та вимагає арештувати та видати "всіх причетних до терактів осіб", зокрема й арештувати голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортніков також заявив, що за терактом у Підмосков’ї стоїть Україна, США та Велика Британія.

Згодом Путін натякнув на помсту за теракт.

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