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Новости Теракт в россии
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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл": следствие РФ утверждает, что Украина является заказчиком

Теракт в подмосковном Крокус Сити Холл

В России завершили расследование производства по теракту в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года и заявили, что он был совершен в "интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Там отметили, что подготовка к теракту в "Крокусе" длилась несколько месяцев, некоторые террористы якобы прибыли в Россию из-за границы, где они проходили начальную подготовку. Другие же находились в России.

Кроме того, некоторые фигуранты "осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации". Оружие привезли в Каспийск, а затем, непосредственно перед терактом, - в Подмосковье.

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В Следкоме РФ сообщили, что теракт совершили члены террористической организации "Вилаят Хорасан" (запрещена в России), а также "их пособники".

"Установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", - утверждают там.

Некоторые обвиняемые также якобы планировали взорвать развлекательный комплекс в Каспийске в Дагестане.

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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.

Впоследствии Путин намекнул на месть за теракт.

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Автор: 

россия (96420) теракт (2322) Следком рф (279)


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Топ комментарии
+10
Єрмака видати!! Навіть якщо не приймуть!))) поштою, пакетами..
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23.06.2025 17:48 Ответить
+8
Нєє,кацапські падлюки-з замовленнями України вам ще прийдеться мати справу!
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23.06.2025 17:52 Ответить
+8
Треба ж щось вигадувати, щоб не виходити на самих себе!
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23.06.2025 17:58 Ответить
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Єрмака видати!! Навіть якщо не приймуть!))) поштою, пакетами..
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23.06.2025 17:48 Ответить
"....злочин в інтересах....керівництва України". В інтересах всього світу щоб вже в Мавзолеї оновили Вову.
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23.06.2025 17:48 Ответить
так от, чому малюк, сьогодні цілий день з ранку відсвічує.....
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23.06.2025 17:49 Ответить
РФ стверджує, що Україна є замовником

А хоч би й так.
"Улибаємся і машем!" (с)
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23.06.2025 17:49 Ответить
ти кінчене? Україна не терорист, це рф взрває будинку у Волгодонске (памятаємо цукор у подвалі дома-який був гексогеном), робить теракти по всьому світу. Україна працює по легетиним військовим цілям. рф - це держава терорист і спонсор тероризму у всьому світі
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23.06.2025 18:00 Ответить
Око за око...Як з нами,так і ми з ними.Жодних "легетиних військових цілей"Вся рашка - легітимна і законна ціль.
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23.06.2025 18:07 Ответить
Давайте будемо продовжувати носити ,,бєлое пальто,, Поки нас в ньому й поховають кацапи.
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23.06.2025 19:33 Ответить
" ... а какіє ваши доказательства? Нас там нікогда не било!" Чому б нашим не вкинути в ЗМІ хоч би фейк, що маємо докази прямої причетності ФСБ. Нехай перед світом виправдовуються.
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23.06.2025 19:12 Ответить
Нєє,кацапські падлюки-з замовленнями України вам ще прийдеться мати справу!
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23.06.2025 17:52 Ответить
Треба ж щось вигадувати, щоб не виходити на самих себе!
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23.06.2025 17:58 Ответить
Курск втопили теж ми , і в 1571 спалили москву теж наші заслані кримські татари ..
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23.06.2025 18:02 Ответить
Взагалі теракт - теж зброя яка допустима під час війни.До цього часу путін сам підривав в своїй рашці будинки і все інше.Треба ту ініціативу в нього забирати...
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23.06.2025 18:03 Ответить
Ну добре, викрили!, це я замовив...
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23.06.2025 18:11 Ответить
У психлікарні крик із палати:
- Я посланець Бога!
І крик з іншої:
- Я нікого не посилав!
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23.06.2025 19:16 Ответить
Замовники і виконавці сидять в кремлі і на луб'янці.Ті хто підривав будинки ті і учинили пожежу в крокусі.
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23.06.2025 18:12 Ответить
Хто всравсь? Невістка.
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23.06.2025 18:16 Ответить
Бєслан, Норд-Ост на підлодку курськ також Україна замовила?
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23.06.2025 18:19 Ответить
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23.06.2025 18:27 Ответить
Татаров там особисто орудував.
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23.06.2025 18:48 Ответить
З гранатометом.
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23.06.2025 19:07 Ответить
Це називається інформаційна війна.
Треба на рашистів все вішати, починаючи з Чорнобиля та інше. ...
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23.06.2025 18:53 Ответить
І НАТО також 🤣
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23.06.2025 19:19 Ответить
Буда війна в чечні - були чеченські терористи, була війна в Грузії- були грузинські терористи, тепер українські терористи пішли
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23.06.2025 19:30 Ответить
Звучит мелодия из Сериала "Секретные материалы".
https://www.youtube.com/watch?v=tqjh5FZQghA&ab_channel=SimonFenix
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23.06.2025 19:47 Ответить
 
 