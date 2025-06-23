В России завершили расследование производства по теракту в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года и заявили, что он был совершен в "интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Там отметили, что подготовка к теракту в "Крокусе" длилась несколько месяцев, некоторые террористы якобы прибыли в Россию из-за границы, где они проходили начальную подготовку. Другие же находились в России.

Кроме того, некоторые фигуранты "осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации". Оружие привезли в Каспийск, а затем, непосредственно перед терактом, - в Подмосковье.

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В Следкоме РФ сообщили, что теракт совершили члены террористической организации "Вилаят Хорасан" (запрещена в России), а также "их пособники".

"Установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране", - утверждают там.

Некоторые обвиняемые также якобы планировали взорвать развлекательный комплекс в Каспийске в Дагестане.

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Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.

Впоследствии Путин намекнул на месть за теракт.

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