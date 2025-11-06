В пятницу света будет больше: отключения будут действовать с 08:00 до 21:00, – "Укрэнерго"

Завтра, 7 ноября, в большинстве регионов Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Время и объем применения ограничений будут следующими:

графики почасовых отключений для бытовых потребителей: с 08:00 до 21:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;

графики ограничения мощности для промышленных потребителей: с 08:00 до 22:00.

Как сообщалось, 6 ноября в отдельных регионах Украины действуют меры по ограничению потребления электроэнергии: для бытовых потребителей: с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 2 очередей; и для промышленных потребителей: с 08:00 до 22:00.

До этого председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что население в настоящее время является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране, изменение некоторых поведенческих привычек и отказ от дополнительного обогрева помещений могло бы существенно помочь энергосистеме.