Киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" – 6:0 в матче Лиги конференций
Футболисты киевского "Динамо" одержали первую победу в основном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.
Как сообщает Цензор.НЕТ, матч состоялся в польском Люблине, где киевляне встречались с клубом "Зриньски" из Боснии и Герцеговины.
Первая победа сезона
"Бело-синие" показали уверенную игру и одержали разгромную победу со счетом 6:0.
Голы за "Динамо" забили Денис Попов (21-я минута), Эдуардо Герреро (56), Владислав Кабаев (59), Виталий Буяльский (67), Андрей Ярмоленко (78) и Владислав Бленуце (84).
В следующих турах основного раунда Лиги конференций "Динамо" сыграет с:
-
кипрской "Омонией" – 27 ноября,
-
итальянской "Фиорентиной" – 11 декабря,
-
армянским "Ноа" – 18 декабря.
В предыдущих матчах киевляне уступили английскому "Кристал Пэлас" (0:2) и турецкому "Самсунспору" (0:3).
