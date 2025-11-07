РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8365 посетителей онлайн
Новости
1 817 12

Киевское "Динамо" разгромило боснийский "Зриньски" – 6:0 в матче Лиги конференций

Динамо одержало первую победу в еврокубках сезона

Футболисты киевского "Динамо" одержали первую победу в основном раунде Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Как сообщает Цензор.НЕТ, матч состоялся в польском Люблине, где киевляне встречались с клубом "Зриньски" из Боснии и Герцеговины.

Первая победа сезона

"Бело-синие" показали уверенную игру и одержали разгромную победу со счетом 6:0.

Голы за "Динамо" забили Денис Попов (21-я минута), Эдуардо Герреро (56), Владислав Кабаев (59), Виталий Буяльский (67), Андрей Ярмоленко (78) и Владислав Бленуце (84).

В следующих турах основного раунда Лиги конференций "Динамо" сыграет с:

  • кипрской "Омонией" – 27 ноября,

  • итальянской "Фиорентиной" – 11 декабря,

  • армянским "Ноа" – 18 декабря.

В предыдущих матчах киевляне уступили английскому "Кристал Пэлас" (0:2) и турецкому "Самсунспору" (0:3).

Читайте: Ситуация изменилась: российский олигарх Абрамович нашел способ не отдавать деньги от продажи "Челси" Украине

Автор: 

Динамо (790) победа (597) футбол (3598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
По такому поводу Суркисы (2 штуки) три дня будут по Киеву "козу водить...
показать весь комментарий
07.11.2025 01:59 Ответить
+1
Ще рота браньованих моральних уродов гоняючих пузир по полю.
показать весь комментарий
07.11.2025 06:03 Ответить
+1
Шо але? Вгодовані бугаї під час війни на знищення гоняють пузиря по травічки але .....?
Курва вгодована кошевой але......
Прииули ....але.... .
показать весь комментарий
07.11.2025 09:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хоч з Боснійскими грінками шось вийшло
показать весь комментарий
07.11.2025 01:28 Ответить
По такому поводу Суркисы (2 штуки) три дня будут по Киеву "козу водить...
показать весь комментарий
07.11.2025 01:59 Ответить
нагадую - за матюки на Цензорі банять.
показать весь комментарий
07.11.2025 02:30 Ответить
Когда врагов Украины суркисов уже посодють?? Они же агенты кремля. Динамой прикрываются только...
показать весь комментарий
07.11.2025 04:27 Ответить
а когда не з "напоржателем" на голосняк
показать весь комментарий
07.11.2025 04:43 Ответить
Так ці Суркіси вроді риго.анали,а в бубочки з ними мир і жвачка, так що не вийде.
показать весь комментарий
07.11.2025 08:06 Ответить
Ще рота браньованих моральних уродов гоняючих пузир по полю.
показать весь комментарий
07.11.2025 06:03 Ответить
Ото коли вермахт підішов до київа, то красножопі заґребли усіх до оборони, і шо? Звісно шо кацапня поґана цє не непереможні солдати вермахту, і не доречне порівняння, але?
показать весь комментарий
07.11.2025 06:41 Ответить
Шо але? Вгодовані бугаї під час війни на знищення гоняють пузиря по травічки але .....?
Курва вгодована кошевой але......
Прииули ....але.... .
показать весь комментарий
07.11.2025 09:12 Ответить
Ото потужність. Бережіться Реал та Інтер.💪
показать весь комментарий
07.11.2025 07:07 Ответить
по розкладу наступні три матчі це програш але на фоні цего рахунку ім все пробачается
показать весь комментарий
07.11.2025 07:56 Ответить
Оце новина, фантастика, херої тай годі
показать весь комментарий
07.11.2025 09:14 Ответить
 
 