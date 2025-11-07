Київське "Динамо" розгромило боснійський "Зринські" - 6:0 у матчі Ліги конференцій
Футболісти київського "Динамо" здобули першу перемогу в основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, матч відбувся у польському Любліні, де кияни зустрічалися з клубом "Зринські" з Боснії і Герцеговини.
Перша перемога сезону
"Біло-сині" показали впевнену гру і здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0.
Голи за "Динамо" забили Денис Попов (21-ша хвилина), Едуардо Герреро (56), Владислав Кабаєв (59), Віталій Буяльський (67), Андрій Ярмоленко (78) та Владіслав Бленуце (84).
У наступних турах основного раунду Ліги конференцій "Динамо" зіграє з:
-
кіпрською "Омонією" – 27 листопада,
-
італійською "Фіорентиною" – 11 грудня,
-
вірменським "Ноа" – 18 грудня.
У попередніх матчах кияни поступилися англійському "Крістал Пелас" (0:2) та турецькому "Самсунспору" (0:3).
