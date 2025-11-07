Київське "Динамо" розгромило боснійський "Зринські" - 6:0 у матчі Ліги конференцій

Динамо здобув першу перемогу в єврокубках сезону

Футболісти київського "Динамо" здобули першу перемогу в основному раунді Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, матч відбувся у польському Любліні, де кияни зустрічалися з клубом "Зринські" з Боснії і Герцеговини.

Перша перемога сезону

"Біло-сині" показали впевнену гру і здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0.

Голи за "Динамо" забили Денис Попов (21-ша хвилина), Едуардо Герреро (56), Владислав Кабаєв (59), Віталій Буяльський (67), Андрій Ярмоленко (78) та Владіслав Бленуце (84).

У наступних турах основного раунду Ліги конференцій "Динамо" зіграє з:

  • кіпрською "Омонією" – 27 листопада,

  • італійською "Фіорентиною" – 11 грудня,

  • вірменським "Ноа" – 18 грудня.

У попередніх матчах кияни поступилися англійському "Крістал Пелас" (0:2) та турецькому "Самсунспору" (0:3).

Топ коментарі
+6
По такому поводу Суркисы (2 штуки) три дня будут по Киеву "козу водить...
07.11.2025 01:59 Відповісти
+3
Оце новина, фантастика, херої тай годі
07.11.2025 09:14 Відповісти
+1
Ну хоч з Боснійскими грінками шось вийшло
07.11.2025 01:28 Відповісти
нагадую - за матюки на Цензорі банять.
07.11.2025 02:30 Відповісти
Когда врагов Украины суркисов уже посодють?? Они же агенты кремля. Динамой прикрываются только...
07.11.2025 04:27 Відповісти
а когда не з "напоржателем" на голосняк
07.11.2025 04:43 Відповісти
Так ці Суркіси вроді риго.анали,а в бубочки з ними мир і жвачка, так що не вийде.
07.11.2025 08:06 Відповісти
Ще рота браньованих моральних уродов гоняючих пузир по полю.
07.11.2025 06:03 Відповісти
Ото коли вермахт підішов до київа, то красножопі заґребли усіх до оборони, і шо? Звісно шо кацапня поґана цє не непереможні солдати вермахту, і не доречне порівняння, але?
07.11.2025 06:41 Відповісти
Шо але? Вгодовані бугаї під час війни на знищення гоняють пузиря по травічки але .....?
Курва вгодована кошевой але......
Прииули ....але.... .
07.11.2025 09:12 Відповісти
Ото потужність. Бережіться Реал та Інтер.💪
07.11.2025 07:07 Відповісти
по розкладу наступні три матчі це програш але на фоні цего рахунку ім все пробачается
07.11.2025 07:56 Відповісти
Хоть кого-то эти бездари обыграли
07.11.2025 15:59 Відповісти
 
 