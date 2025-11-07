Ночная атака РФ по Днепропетровщине: двое раненых в Никополе. ФОТО
В ночь на 7 ноября российские войска снова атаковали Днепропетровскую область. Под огнем оказался Никопольский район — враг применил артиллерию и FPV-дроны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Враг нанес удары по Никополю и Марганецкой громаде. Загорелся частный дом. Еще один дом и линия электропередач — повреждены.
По информации МВД Украины, в результате атаки пострадали два человека — владельцы дома.
Последствия вражеского удара по Никопольскому району
