Продовольственная безопасность и двустороннее сотрудничество: Зеленский поговорил с президентом Ливана Ауном
Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом Ливана генералом Джозефом Ауном.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Украина поддерживает все усилия Ливана и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Достижение реального мира одинаково важно для наших регионов. Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты обсудили тему продовольственной безопасности и двустороннее сотрудничество.
"Для реализации проектов Украина готова привлечь своих специалистов по логистике и агротехнологиям. Договорились, что наши команды поработают, чтобы обсудить все потенциальные направления для нашего партнерства более подробно", - добавил Зеленский.
