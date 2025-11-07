РУС
Новости Партнерство Украины и Ливана
148 4

Продовольственная безопасность и двустороннее сотрудничество: Зеленский поговорил с президентом Ливана Ауном

Зеленский поговорил с президентом Ливана Ауном

Президент Владимир Зеленский поговорил с президентом Ливана генералом Джозефом Ауном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украина поддерживает все усилия Ливана и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Достижение реального мира одинаково важно для наших регионов. Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили тему продовольственной безопасности и двустороннее сотрудничество.

Читайте также: Зеленский провел первый разговор с президентом Ливана Ауном: предложил создать в Ливане продовольственный хаб

"Для реализации проектов Украина готова привлечь своих специалистов по логистике и агротехнологиям. Договорились, что наши команды поработают, чтобы обсудить все потенциальные направления для нашего партнерства более подробно", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22507) Ливан (128) продовольствие (262)
Українські продовольчі товари були в Бейруті на полицях ще 20 років тому.
07.11.2025 20:00 Ответить
Сільське господарство Лівану:
На узбережжі вирощують банани й цитрусові (апельсини, лимони та ін.), в передгір'ях оливки та виноград, вище в горах - яблука, персики, груші та вишня. Основні плодові культури - апельсини і яблука, а також виноград. Важливе товарне значення мають також овочі й тютюн.

Завдяки "розумній зовнішній політиці" Зеленського, скоро кожен українець зможе жувати виноград потягуючи цигарку з ліванського тютюну.🤭😁😆😂
07.11.2025 20:06 Ответить
Там цих фруктів-овочів самим недостатньо. Вони завжди їли привезене.
07.11.2025 20:39 Ответить
В заголовку "д" не вистачає. На початку останнього слова.
07.11.2025 20:30 Ответить
 
 