Продовольча безпека та двостороння співпраця: Зеленський поговорив із президентом Лівану Ауном

Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Лівану генералом Джозефом Ауном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президенти обговорили тему продовольчої безпеки та двосторонню співпрацю.

Також читайте: Зеленський провів першу розмову з президентом Лівану Ауном: запропонував створити в Лівані продовольчий хаб

"Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій. Домовилися, що наші команди попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для нашого партнерства більш детально", - додав Зеленський.