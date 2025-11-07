Продовольча безпека та двостороння співпраця: Зеленський поговорив із президентом Лівану Ауном
Президент Володимир Зеленський поговорив із президентом Лівану генералом Джозефом Ауном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що президенти обговорили тему продовольчої безпеки та двосторонню співпрацю.
"Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій. Домовилися, що наші команди попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для нашого партнерства більш детально", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На узбережжі вирощують банани й цитрусові (апельсини, лимони та ін.), в передгір'ях оливки та виноград, вище в горах - яблука, персики, груші та вишня. Основні плодові культури - апельсини і яблука, а також виноград. Важливе товарне значення мають також овочі й тютюн.
Завдяки "розумній зовнішній політиці" Зеленського, скоро кожен українець зможе жувати виноград потягуючи цигарку з ліванського тютюну.🤭😁😆😂