Враг атаковал объекты газовой инфраструктуры - это девятый массированный обстрел с начала октября, - Нафтогаз.

Этой ночью, 8 ноября, россияне целенаправленно били по предприятиям, которые обеспечивают украинцев газом и теплом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Нафтогаз".

В результате атаки зафиксированы попадания и повреждения производственного оборудования.

"К сожалению, один наш коллега получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут восстановление поврежденных объектов.

"Очередной акт терроризма. Спасибо силам ПВО: каждая сбитая цель - это прежде всего спасенные жизни", - отметил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Под угрозой находились:

Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевщины, Полтавщины, Днепра и Центральной Украины.