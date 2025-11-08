Ворог атакував об’єкти газової інфраструктури - це дев’ятий масований обстріл з початку жовтня, - Нафтогаз
Цієї ночі, 8 листопада, росіяни цілеспрямовано били по підприємствах, які забезпечують українців газом і теплом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Нафтогаз".
Внаслідок атаки зафіксовані влучання та пошкодження виробничого обладнання.
"На жаль, один наш колега дістав поранення. Зараз він знаходиться під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть відновлення пошкоджених об’єктів.
-"Черговий акт тероризму. Дякуємо силам ППО: кожна збита ціль - це передусім врятовані життя", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький.
Масований комбінований удар 8 листопада
Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.
Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.
Під загрозою перебували:
Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.
Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.
Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.
Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.
Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.
Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.
Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.
