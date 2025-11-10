Россияне непрерывно атакуют на Купянском направлении, пользуясь преимуществом в живой силе, - 77 ОАБр

На Купянском направлении ситуация остается "стабильно сложной", а российские войска продолжают пытаться продвигаться благодаря значительному численному преимуществу. Главная угроза заключается в большом количестве личного состава противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Виктор Петрович.

"Наибольшая опасность в том, что у врага значительно больше личного состава. Поэтому он может, скажем так, давить постоянно и не останавливаться", - подчеркнул Петрович.

Он также объяснил, что сложность их участка фронта заключается в том, что они прижаты к реке Оскол, находятся южнее Купянска, ближе к Боровой и "выступ не очень большой".

Что предшествовало?

Начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов ранее сообщал, что россиян удалось вытеснить из северной части Купянска, однако ситуация в городе остается сложной.

Кроме того, враг пытается закрепиться в зданиях, чтобы накопить там живую силу и продвинуться дальше.

