Росіяни безперервно атакують на Куп’янському напрямку, користуючись перевагою в живій силі, - 77 ОАБр

На Куп’янському напрямку ситуація залишається "стабільно складною", а російські війська продовжують намагатися просуватися завдяки значній чисельній перевазі. Головна загроза полягає у великій кількості особового складу противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович.

"Найбільша небезпека в тому, що у ворога значно більше особового складу. Тому він може, скажімо так, тиснути постійно і не зупинятися", - наголосив Петрович.

Він також пояснив, що складність їхнього відтинку фронту полягає в тому, що вони притиснуті до річки Оскіл, знаходяться південніше за Куп’янськ, ближче до Борової і "виступ не дуже великий".

Що передувало?

Начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше повідомляв, що росіян вдалося витіснити з північної частини Куп’янська, однак ситуація у місті залишається складною.

Крім того, ворог намагається закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі.

