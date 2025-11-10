Росіяни безперервно атакують на Куп’янському напрямку, користуючись перевагою в живій силі, - 77 ОАБр
На Куп’янському напрямку ситуація залишається "стабільно складною", а російські війська продовжують намагатися просуватися завдяки значній чисельній перевазі. Головна загроза полягає у великій кількості особового складу противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомив військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович.
"Найбільша небезпека в тому, що у ворога значно більше особового складу. Тому він може, скажімо так, тиснути постійно і не зупинятися", - наголосив Петрович.
Він також пояснив, що складність їхнього відтинку фронту полягає в тому, що вони притиснуті до річки Оскіл, знаходяться південніше за Куп’янськ, ближче до Борової і "виступ не дуже великий".
Що передувало?
Начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше повідомляв, що росіян вдалося витіснити з північної частини Куп’янська, однак ситуація у місті залишається складною.
Крім того, ворог намагається закріпитися в будівлях, щоб накопичити там живу силу і просунутися далі.
