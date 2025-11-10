На фронте погиб 21-летний ультрас "Динамо" Даниил (Рамирес) Пленус. ФОТО

21-летний Даниил (Рамирес) Пленус погиб при выполнении боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает WBC Ультрас Динамо.

"Ему был всего 21 год... Впереди была целая жизнь, но он выбрал путь воина - путь защитника.

К сожалению, во время выполнения боевого задания его сердце остановилось...", - говорится в сообщении.

Даниил Пленус был связан с коллективом Viva Kyiv.

"Впереди была целая жизнь, но он выбрал путь воина - путь защитника.

Он навсегда останется в памяти друзей, побратимов и всех, кто знал его, - настоящим мужчиной. Слава Герою! Вечная память, друг", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб боец бригады НГУ "Хартия" Антон Бондаренко. ФОТО



