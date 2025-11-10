На фронті загинув 21-річний ультрас "Динамо" Данило (Рамірес) Пленус. ФОТО

21-річний Данило (Рамірес) Пленус загинув під час виконання бойового завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

"Йому був всього 21 рік… Попереду було ціле життя, але він обрав шлях воїна - шлях захисника.

На жаль, під час виконання бойового завдання його серце зупинилося…", - йдеться в повідомленні.

Данило Пленус був дотичний до колективу Viva Kyiv.

Він назавжди залишиться у пам’яті друзів, побратимів та всіх, хто знав його, - справжнім чоловіком. Слава Герою! Вічна пам’ять, друже", - йдеться в повідомленні.

