На фронті загинув 21-річний ультрас "Динамо" Данило (Рамірес) Пленус. ФОТО

21-річний Данило (Рамірес) Пленус загинув під час виконання бойового завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

"Йому був всього 21 рік… Попереду було ціле життя, але він обрав шлях воїна - шлях захисника.

На жаль, під час виконання бойового завдання його серце зупинилося…", - йдеться в повідомленні.

Данило Пленус був дотичний до колективу Viva Kyiv.

Він назавжди залишиться у пам’яті друзів, побратимів та всіх, хто знав його, - справжнім чоловіком. Слава Герою! Вічна пам’ять, друже", - йдеться в повідомленні.

Загинув Данила Пленус

С.У.М.
10.11.2025 15:18 Відповісти
😞
🙏
10.11.2025 16:04 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
10.11.2025 16:07 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😘😘😘
10.11.2025 16:33 Відповісти
Ультрас гоните суркиса из Динамо. Это он враг Украины убивает наших пацанов((..
10.11.2025 16:48 Відповісти
10.11.2025 16:50 Відповісти
слава герою. пусть его душа будет спокойна
10.11.2025 21:45 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять Герою!
❤️🖤💙💛
10.11.2025 23:40 Відповісти
 
 