В Киеве 11 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 11 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключение света в Киеве

отключение света в Киеве

Та ці падлюки взагалі сказилися, протягом дня фактично немає електрики.
А на москві який графік?
Графіки-міндіч-незламної-потужності!
Чистый синус
не соромтесь - називайте графіки переможні
Якось дивно виходить що після ударів по київським ТЕЦ графіки в Києві були в рази легші ніж зараз після ударів по Полтавській області.
По АЕС же вдарили. Вони зменшили потужність, набиратимуть кілька днів, + ремонт підстанцій АЕС, які пошкоджено.
Наобирали...
В перерывах между отключениями там ещё и 220/230 нет.
Шо газ бадяжат эт по цвету пламени видно. Они, ***, ещё и Герцы у нас отливают.
