В Киеве 11 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
В Киеве завтра, 11 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+5 Dmitry Mosendz #601265
показать весь комментарий10.11.2025 23:17 Ответить Ссылка
+4 Artcore
показать весь комментарий10.11.2025 23:11 Ответить Ссылка
+3 Ukraine Press
показать весь комментарий10.11.2025 23:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо газ бадяжат эт по цвету пламени видно. Они, ***, ещё и Герцы у нас отливают.