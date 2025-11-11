РУС
В Киеве 12 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 12 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключения в Киеве

отключения в Киеве

Читайте также: До двух третей потребителей - без света: В среду ограничения будут действовать круглосуточно в объеме до 4 очередей, – "Укренерго"

