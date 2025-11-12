На Сумщине - более 20 обстрелов за сутки: повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры
В течение суток, с утра 11 ноября до утра 12 ноября 2025 года, российские войска осуществили 23 обстрела по 14 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Обстрелы и разрушения
Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Свесской громаде повреждено частное домовладение;
- в Краснопольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Эсманьской громаде повреждено частное домовладение;
- в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
В результате российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей.
За последние сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 7 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль