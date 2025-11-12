РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
43 0

На Сумщине - более 20 обстрелов за сутки: повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны по территории Сумской области.

В течение суток, с утра 11 ноября до утра 12 ноября 2025 года, российские войска осуществили 23 обстрела по 14 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Обстрелы и разрушения

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны по территории Сумщины.

Читайте также: Сутки в Донецкой области: 2 человека ранены в результате вражеских обстрелов, повреждены дома и автомобили. ФОТО

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Свесской громаде повреждено частное домовладение;
  • в Краснопольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Эсманьской громаде повреждено частное домовладение;
  • в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В результате российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей.

За последние сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 7 человек.

Читайте также: Избили пятерых несовершеннолетних в Сумской области: двух молодых людей приговорили к двум и трем годам. ФОТО

Автор: 

армия РФ (21255) обстрел (30439) Сумская область (3832)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 