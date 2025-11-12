На Сумщине - более 20 обстрелов за сутки: повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры

В течение суток, с утра 11 ноября до утра 12 ноября 2025 года, российские войска осуществили 23 обстрела по 14 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Обстрелы и разрушения

Враг применял артиллерию, минометы, FPV-дроны по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Свесской громаде повреждено частное домовладение;

в Краснопольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;

в Эсманьской громаде повреждено частное домовладение;

в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

В результате российских обстрелов территории области нет пострадавших среди мирных жителей.

За последние сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 7 человек.

