266 0
На Сумщині - понад 20 обстрілів за добу: пошкоджені будинки та об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом доби, з ранку 11 листопада до ранку 12 листопада 2025 року, російські війська здійснили 23 обстріли по 14 населених пунктах в 11 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Обстріли та руйнування
Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Свеській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Глухівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів.
За останню добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 7 людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль