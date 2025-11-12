На Сумщині - понад 20 обстрілів за добу: пошкоджені будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом доби, з ранку 11 листопада до ранку 12 листопада 2025 року, російські війська здійснили 23 обстріли по 14 населених пунктах в 11 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Обстріли та руйнування

Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Свеській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Краснопільській громаді пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Глухівській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських обстрілів території області немає постраждалих серед мирних жителів.

За останню добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 7 людей.

