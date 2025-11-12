РУС
В Киеве 13 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 13 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключения в Киеве

отключения в Киеве

А на москві? А? Знову горілим нпз будете перекривати?
Удари по москві зруйнують їх економіку за 2 місяці
Удари по нпз за 2 роки не зруйнували
12.11.2025 22:41 Ответить
Нехай кияни ще раз порадуються
Все ж таки наука приходить або через голову або через дупу. Будуть знати як зелену шваль обирати.
Це всіх стосується
12.11.2025 22:42 Ответить
прям здивували ))..будуть відключення ?! ))

ніколи такого не було і от знову )))
12.11.2025 22:43 Ответить
Стабілізєц по галущенські!
12.11.2025 22:43 Ответить
Стабілізація рівно стільки як ZEлайно при владі, щоб воно в аду горіло
12.11.2025 22:52 Ответить
11 годин без світла в деяких групах, майже як в Полтавській області де надзвичайна ситуація і 13.
12.11.2025 23:05 Ответить
 
 