В Киеве 13 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
В Киеве завтра, 13 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Удари по москві зруйнують їх економіку за 2 місяці
Удари по нпз за 2 роки не зруйнували
Все ж таки наука приходить або через голову або через дупу. Будуть знати як зелену шваль обирати.
Це всіх стосується
ніколи такого не було і от знову )))