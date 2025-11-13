РУС
Новости Санкции США против России
1 943 14

США почти исчерпали возможности для новых санкций против России, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио о санкциях против РФ и ее теневом флоте

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела в введении санкций против РФ. В дальнейшем акцент будет сделан на контроле за соблюдением действующих ограничений и поддержке энергосистемы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на встречу Рубио с журналистами.

Он отметил, что "фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям".

"Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали", - отметил Рубио.

Рубио о "теневом флоте"

Госсекретарь остановился на проблеме российского "теневого флота", который используется для обхода нефтяных санкций. Он назвал борьбу с ним "механизмом обеспечения выполнения уже действующих санкций", а не поводом для введения новых.

Россия хочет всю Донецкую область

На вопрос, действительно ли Россия стремится к миру, Рубио ответил, что это можно оценивать только по ее действиям.

"Москва четко заявила, чего они хотят - они хотят остальную часть Донецкой области. И такие требования абсолютно неприемлемы для украинской стороны", - подчеркнул госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что россияне стремятся разрушить энергосеть и деморализовать население. Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинской стороной о помощи в стабилизации энергетической сети. Поскольку с каждым годом энергосистема Украины деградирует.

По словам Рубио, обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", – резюмировал Рубио.

Автор: 

россия (98013) санкции (12029) США (28257) Рубио Марко (306)
Топ комментарии
+5
Томагавки давай!
13.11.2025 07:05 Ответить
13.11.2025 07:05 Ответить
+4
мильна кулька здулася навіть не спробувавши трохи набрати повітря...
13.11.2025 07:07 Ответить
13.11.2025 07:07 Ответить
+3
Голосував проти надання критичної допомоги Україні 24.04.2024 року.( Вікі) ‼️
ОСЬ ЩО БУВАЄ, коли до влади приходять ємігранти і голодранці .
А в Україні якогось хрена біженець Арахамія головує у Раді, а біженець Найем розкрадає гроши по захисту енерго підприємств.
ДО ЯКОГО ЧАСУ ВСЕ ЦЕ БУДУТЬ ТЕРПИТИ КОРЕННІ ГРОМАДЯНЕ УКРАЇНИ?
13.11.2025 07:38 Ответить
13.11.2025 07:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
"..якщо обладнання буде знищене через тиждень після установки"- це погано, але Зелені, з великою ймовірністью, розкрадуть його, за два тижні, до установки...
13.11.2025 06:44 Ответить
13.11.2025 06:44 Ответить
13.11.2025 07:05 Ответить
Це той ще радник )( уйло.
13.11.2025 07:06 Ответить
13.11.2025 07:06 Ответить
А может еще ключи от квартиры, где деньги лежат?
показать весь комментарий
13.11.2025 08:04 Ответить
13.11.2025 07:07 Ответить
..зброї багато у Вас, давайте!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 07:15 Ответить
брешеш кубинець брешеш !
показать весь комментарий
13.11.2025 07:25 Ответить
13.11.2025 07:38 Ответить
13.11.2025 07:38 Ответить
поки в елітне авто не влетить перша фпвішка ...
показать весь комментарий
13.11.2025 07:41 Ответить
Ціркачі . Виганяйте кацапів з США не звертайя уваги на громадянство ( у росіян завжди є у запасі російський паспорт- вони ж довбо😍оби
арештовуйте майно усіх росіян у США - а там родичі усієї верхівки айсбергу манкуртів
13.11.2025 07:30 Ответить
13.11.2025 07:30 Ответить
Им санкции только в пользу, а вы уже все санции исчерпали
показать весь комментарий
13.11.2025 07:36 Ответить
диктатор отимєл всіх хто йому застілав червони простині, а чего ви чекали
показать весь комментарий
13.11.2025 07:52 Ответить
СЛАБАКИ
показать весь комментарий
13.11.2025 07:57 Ответить
Розумний хлопець, все правильно сказав. Це ЄС приймає десятки санкцій без великого толку, США досить одних, але ефективних. І ніхто з нечисленних коментаторів не подякував за плани "надання як спеціального обладнання, так і оборонних вооружень для захисту енергетичних об'єктів". Які ж ви невдячні. Чи ви думаєте, що США вам щось винні?
показать весь комментарий
13.11.2025 08:13 Ответить
 
 