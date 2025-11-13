США почти исчерпали возможности для новых санкций против России, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела в введении санкций против РФ. В дальнейшем акцент будет сделан на контроле за соблюдением действующих ограничений и поддержке энергосистемы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на встречу Рубио с журналистами.

Он отметил, что "фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям".

"Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали", - отметил Рубио.

Рубио о "теневом флоте"

Госсекретарь остановился на проблеме российского "теневого флота", который используется для обхода нефтяных санкций. Он назвал борьбу с ним "механизмом обеспечения выполнения уже действующих санкций", а не поводом для введения новых.

Россия хочет всю Донецкую область

На вопрос, действительно ли Россия стремится к миру, Рубио ответил, что это можно оценивать только по ее действиям.

"Москва четко заявила, чего они хотят - они хотят остальную часть Донецкой области. И такие требования абсолютно неприемлемы для украинской стороны", - подчеркнул госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что россияне стремятся разрушить энергосеть и деморализовать население. Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинской стороной о помощи в стабилизации энергетической сети. Поскольку с каждым годом энергосистема Украины деградирует.

По словам Рубио, обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", – резюмировал Рубио.