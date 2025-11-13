США почти исчерпали возможности для новых санкций против России, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон практически достиг предела в введении санкций против РФ. В дальнейшем акцент будет сделан на контроле за соблюдением действующих ограничений и поддержке энергосистемы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на встречу Рубио с журналистами.
Он отметил, что "фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям".
"Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям - именно этого все и требовали", - отметил Рубио.
Рубио о "теневом флоте"
Госсекретарь остановился на проблеме российского "теневого флота", который используется для обхода нефтяных санкций. Он назвал борьбу с ним "механизмом обеспечения выполнения уже действующих санкций", а не поводом для введения новых.
Россия хочет всю Донецкую область
На вопрос, действительно ли Россия стремится к миру, Рубио ответил, что это можно оценивать только по ее действиям.
"Москва четко заявила, чего они хотят - они хотят остальную часть Донецкой области. И такие требования абсолютно неприемлемы для украинской стороны", - подчеркнул госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что россияне стремятся разрушить энергосеть и деморализовать население. Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинской стороной о помощи в стабилизации энергетической сети. Поскольку с каждым годом энергосистема Украины деградирует.
По словам Рубио, обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.
"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", – резюмировал Рубио.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ОСЬ ЩО БУВАЄ, коли до влади приходять ємігранти і голодранці .
А в Україні якогось хрена біженець Арахамія головує у Раді, а біженець Найем розкрадає гроши по захисту енерго підприємств.
ДО ЯКОГО ЧАСУ ВСЕ ЦЕ БУДУТЬ ТЕРПИТИ КОРЕННІ ГРОМАДЯНЕ УКРАЇНИ?
арештовуйте майно усіх росіян у США - а там родичі усієї верхівки айсбергу манкуртів