США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо про санкції проти РФ та її тіньовий флот

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні санкцій проти РФ. Надалі акцент буде на контролі за дотриманням чинних обмежень і підтримці енергосистеми України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда" з посиланням на зустріч Рубіо з журналістами.

Він зазначив, що  "фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям".

"Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях - саме цього всі й вимагали", - зазначив Рубіо.

Рубіо про "тіньовий флот"

Держсекретар зупинився на проблемі російського "тіньового флоту", який  використовується для обходу нафтових санкцій. Він назвав боротьбу з ним "механізмом забезпечення виконання вже чинних санкцій", а не приводом для запровадження нових.

Росія хоче усю Донеччину 

На запитання, чи дійсно Росія прагне миру, Рубіо відповів, що це можна оцінювати лише за її діями.

"Москва чітко заявила, чого вони хочуть - вони хочуть решту Донеччини. І такі вимоги є абсолютно неприйнятними для української сторони", - наголосив держсекретар.

Рубіо наголосив,  що росіяни мають меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення. Він підтвердив, що США ведуть постійні переговори з українською стороною щодо допомоги у стабілізації енергетичної мережі. Оскільки з кожним роком енергосистема України деградує.

За словами Рубіо, обговорюється надання як спеціального обладнання, так і оборонних озброєнь для захисту енергетичних об'єктів. Однак ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання невдовзі після встановлення.

"Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років", – резюмував Рубіо.

Топ коментарі
+12
Томагавки давай!
13.11.2025 07:05 Відповісти
+8
мильна кулька здулася навіть не спробувавши трохи набрати повітря...
13.11.2025 07:07 Відповісти
+8
Голосував проти надання критичної допомоги Україні 24.04.2024 року.( Вікі) ‼️
ОСЬ ЩО БУВАЄ, коли до влади приходять ємігранти і голодранці .
А в Україні якогось хрена біженець Арахамія головує у Раді, а біженець Найем розкрадає гроши по захисту енерго підприємств.
ДО ЯКОГО ЧАСУ ВСЕ ЦЕ БУДУТЬ ТЕРПИТИ КОРЕННІ ГРОМАДЯНЕ УКРАЇНИ?
13.11.2025 07:38 Відповісти
"..якщо обладнання буде знищене через тиждень після установки"- це погано, але Зелені, з великою ймовірністью, розкрадуть його, за два тижні, до установки...
13.11.2025 06:44 Відповісти
Це той ще радник )( уйло.
13.11.2025 07:06 Відповісти
А может еще ключи от квартиры, где деньги лежат?
13.11.2025 08:04 Відповісти
У доброго Байдена с Обамой надо было просить
13.11.2025 13:43 Відповісти
..зброї багато у Вас, давайте!!!
13.11.2025 07:15 Відповісти
брешеш кубинець брешеш !
13.11.2025 07:25 Відповісти
поки в елітне авто не влетить перша фпвішка ...
13.11.2025 07:41 Відповісти
Ціркачі . Виганяйте кацапів з США не звертайя уваги на громадянство ( у росіян завжди є у запасі російський паспорт- вони ж довбо😍оби
арештовуйте майно усіх росіян у США - а там родичі усієї верхівки айсбергу манкуртів
13.11.2025 07:30 Відповісти
Им санкции только в пользу, а вы уже все санции исчерпали
13.11.2025 07:36 Відповісти
диктатор отимєл всіх хто йому застілав червони простині, а чего ви чекали
13.11.2025 07:52 Відповісти
СЛАБАКИ
13.11.2025 07:57 Відповісти
Розумний хлопець, все правильно сказав. Це ЄС приймає десятки санкцій без великого толку, США досить одних, але ефективних. І ніхто з нечисленних коментаторів не подякував за плани "надання як спеціального обладнання, так і оборонних вооружень для захисту енергетичних об'єктів". Які ж ви невдячні. Чи ви думаєте, що США вам щось винні?
13.11.2025 08:13 Відповісти
Планами і заявами ми вже ситі по горло
13.11.2025 09:21 Відповісти
це тобі треба дякувати німецькому уряду , що приютив тебе бомжару ! а європейці повинні дякувати справжнім українцям , що кацапський чобіт не ступив на їх землю .
13.11.2025 09:57 Відповісти
Черпак видимо не стоит, поэтому импотенция...
13.11.2025 08:33 Відповісти
Треба подбати ще про підтримку Міндичу та Батальону "Монако"! Голодують!!!
13.11.2025 09:45 Відповісти
кремлевские террористы таки запугали США...
13.11.2025 10:34 Відповісти
Брешет козлина...Отключите кацапам банковскую систему и введите полный запрет на закупку энергоносителей кацорылых...И все закончится через месяц максимум...А через пол-года,пыня с бутылкой в ж.пе будет повешен на красной площади и объявлен антихристом,предателем и вредителем..
13.11.2025 12:49 Відповісти
нагла брехня. Ви не зробили нічого, ублюдки
14.11.2025 02:55 Відповісти
 
 