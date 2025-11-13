США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні санкцій проти РФ. Надалі акцент буде на контролі за дотриманням чинних обмежень і підтримці енергосистеми України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Українська правда" з посиланням на зустріч Рубіо з журналістами.

Він зазначив, що "фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях - саме цього всі й вимагали", - зазначив Рубіо.

Рубіо про "тіньовий флот"

Держсекретар зупинився на проблемі російського "тіньового флоту", який використовується для обходу нафтових санкцій. Він назвав боротьбу з ним "механізмом забезпечення виконання вже чинних санкцій", а не приводом для запровадження нових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила нові санкції проти РФ: у списку – 100 суден "тіньового флоту"

Росія хоче усю Донеччину

На запитання, чи дійсно Росія прагне миру, Рубіо відповів, що це можна оцінювати лише за її діями.

"Москва чітко заявила, чого вони хочуть - вони хочуть решту Донеччини. І такі вимоги є абсолютно неприйнятними для української сторони", - наголосив держсекретар.

Рубіо наголосив, що росіяни мають меті зруйнувати енергомережу та деморалізувати населення. Він підтвердив, що США ведуть постійні переговори з українською стороною щодо допомоги у стабілізації енергетичної мережі. Оскільки з кожним роком енергосистема України деградує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спільна заява G7: Путін має заплатити найвищу ціну за війну

За словами Рубіо, обговорюється надання як спеціального обладнання, так і оборонних озброєнь для захисту енергетичних об'єктів. Однак ключовою проблемою залишається високий ризик знищення обладнання невдовзі після встановлення.

"Якщо це обладнання буде знищене через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було впродовж останніх двох-трьох років", – резюмував Рубіо.