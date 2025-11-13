Шмыгаль посетил 100-ю механизированную бригаду и обсудил усиление войск современными технологиями. ФОТОРЕПОРТАЖ
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады и заслушал доклады об обстановке на Константиновском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в Facebook.
Рабочий визит на Константиновское направление
"Посетил командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады. Заслушал доклады командования об обстановке в зоне ответственности на Константиновском направлении", - говорится в сообщении.
Что обсудили?
Обсудили внедрение новых подходов в армии. Также сосредоточили внимание на усилении подразделений:
- современными средствами связи,
- РЭБ,
- беспилотниками и
- наземными роботизированными системами.
"Поблагодарил воинов за героизм и мужество", - добавил Шмыгаль.
Тільки зе-вороги України могли призначити міністром оборони (під час війни !!!) цю шмату!