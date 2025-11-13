Шмыгаль посетил 100-ю механизированную бригаду и обсудил усиление войск современными технологиями. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады и заслушал доклады об обстановке на Константиновском направлении.

Рабочий визит на Константиновское направление

"Посетил командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады. Заслушал доклады командования об обстановке в зоне ответственности на Константиновском направлении", - говорится в сообщении.

Что обсудили?

Обсудили внедрение новых подходов в армии. Также сосредоточили внимание на усилении подразделений:

современными средствами связи,

РЭБ,

беспилотниками и

наземными роботизированными системами.

"Поблагодарил воинов за героизм и мужество", - добавил Шмыгаль.





