Новости Константиновское направление
357 7

Шмыгаль посетил 100-ю механизированную бригаду и обсудил усиление войск современными технологиями. ФОТОРЕПОРТАЖ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады и заслушал доклады об обстановке на Константиновском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в Facebook.

Рабочий визит на Константиновское направление

"Посетил командный пункт 100-й отдельной механизированной бригады. Заслушал доклады командования об обстановке в зоне ответственности на Константиновском направлении", - говорится в сообщении.

Что обсудили?

Обсудили внедрение новых подходов в армии. Также сосредоточили внимание на усилении подразделений:

  • современными средствами связи,
  • РЭБ,
  • беспилотниками и
  • наземными роботизированными системами.

"Поблагодарил воинов за героизм и мужество", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль посетил командный пункт 100-й бригады ВСУ
Автор: 

Донецкая область (11307) Шмыгаль Денис (2899) Краматорский район (845) Покровский район (1266) Константиновка (1968)
Який нікчемний піар.
13.11.2025 11:48 Ответить
13.11.2025 11:48 Ответить
обговорюють бабці в махрових беретах біля підїзду, а ти на тій посаді ніхєра не зробив і на цій те саме
13.11.2025 11:50 Ответить
13.11.2025 11:50 Ответить
Посилення потрібно всім а не тільки окремим прикормленим бригадам, їздуни бл..ть, після таких гастролів завжди можуть бути прильоти, "вісники лиха" наряду с зе подоляком і агрохімією.
13.11.2025 11:51 Ответить
13.11.2025 11:51 Ответить
Зеленського і його уряд у відставку!
13.11.2025 11:58 Ответить
13.11.2025 11:58 Ответить
Він влаштовує Зерьмака,бо він справжня шмигля! Тобто-нікчема!
Тільки зе-вороги України могли призначити міністром оборони (під час війни !!!) цю шмату!
13.11.2025 12:01 Ответить
13.11.2025 12:01 Ответить
и шо оно там хотило нашмигати?
13.11.2025 12:43 Ответить
13.11.2025 12:43 Ответить
 
 