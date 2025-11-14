РУС
В Киеве 15 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 15 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: В субботу света будет больше: Ограничения будут действовать круглосуточно, но отключать будут на пол-очереди меньше, – "Укрэнерго"

Україна повинна збільшити імпорт сонячних батарей (фотоелектричних панелей) - буквально на кожний будинок.
І невеликих вітряків.
14.11.2025 21:25 Ответить
Лучше Томогавков.
14.11.2025 21:30 Ответить
Краще ліквідувати ОП з його міндичами та виробляти свої ракети.
14.11.2025 21:40 Ответить
А що, більше ніде не буде відключень? Або не спонсорів не печатаємо?
14.11.2025 21:53 Ответить
 
 