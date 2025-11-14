У суботу світла буде більше: Обмеження діятимуть усю добу, але відключатимуть на пів черги менше, – "Укренерго"

Завтра, 15 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 листопада, відключення діють усю добу, без світла – до двох третин споживачів.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.

Через російські обстріли в Україні є регіони зі значним рівнем енергодефіциту, що призводить до запровадження вимушених обмежень енергоспоживання і в інших областях, оскільки енергосистема України об'єднана.

Однак частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Тому електроенергія до найбільш постраждалих областей спрямовується з тих, де залишаються значні потужності генерації.

Але можливості для її транспортування за багато сотень кілометрів обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.