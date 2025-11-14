Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
1 243 9

У суботу світла буде більше: Обмеження діятимуть усю добу, але відключатимуть на пів черги менше, – "Укренерго"

Обмеження діятимуть усю добу, але відключатимуть на пів черги менше, – "Укренерго"

Завтра, 15 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 листопада, відключення діють усю добу, без світла – до двох третин споживачів.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.

Через російські обстріли в Україні є регіони зі значним рівнем енергодефіциту, що призводить до запровадження вимушених обмежень енергоспоживання і в інших областях, оскільки енергосистема України об'єднана.

Однак частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Тому електроенергія до найбільш постраждалих областей спрямовується з тих, де залишаються значні потужності генерації.

Але можливості для її транспортування за багато сотень кілометрів обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.

Автор: 

електроенергія (4676) Укренерго (2173) відключення світла (850)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чого ви постійно каркаєте .. атака .. і ви знову кіздите
показати весь коментар
14.11.2025 19:09 Відповісти
Їхня справа надати інформацію. Бо за такою логікою тоді не треба і розклад руху потягів надавати: а раптом ракетна атака
показати весь коментар
14.11.2025 22:05 Відповісти
о..зеботи оговтались після міндічгейта
показати весь коментар
14.11.2025 22:11 Відповісти
Брехня,у нас вже графік опублікували.
показати весь коментар
14.11.2025 19:52 Відповісти
Притомні люди вже розібралися, що є загальний графік - "Імовірні відключення", має графік, який коригується в залежності від стану енергоситеми, який вже точно вказує, чи буде відключення в ті години, які і так були позначені, що світла не буде. Хто хотів - той розібрався
показати весь коментар
14.11.2025 22:04 Відповісти
Побачимо - більше чи може навпаки. В взагалі нахіба подібні заяви, коли від кацапів щоночі летять дрони та ракети і ситуація може змінитися за кілька годин?
показати весь коментар
14.11.2025 21:52 Відповісти
Такі заяви лякають. Якщо кажуть, що світла буде більше, це значить, що рубати будуть по-чорному, як попередній раз.
показати весь коментар
15.11.2025 01:30 Відповісти
Я хз, який д@біл ті графіки складає, але в Києві - є черги, коли світла не буде 4 години, а є такі - де 10 годин не буде.
показати весь коментар
15.11.2025 05:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 