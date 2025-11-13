Новини Відключення електроенергії
У п’ятницю без світла знову будуть до двох третин споживачів, відключення діятимуть усю добу, – "Укренерго"

У п'ятницю без світла знову будуть до двох третин споживачів

Завтра, 14 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Як повідомлялося, в "Укренерго" попереджали, що 13 листопада в більшості регіонів України графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом доби обсягом від 2 до 4 черг.

Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.

Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені. 

Через російські обстріли в Україні є регіони зі значним рівнем енергодефіциту, що призводить до запровадження вимушених обмежень енергоспоживання і в інших областях, оскільки енергосистема України об'єднана.

Однак частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Тому електроенергія до найбільш постраждалих областей спрямовується з тих, де залишаються значні потужності генерації.

Але можливості для її транспортування за багато сотень кілометрів обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.

Автор: 

електроенергія (4677) Укренерго (2173) відключення світла (850)
Терпіть зелохи ,терпіть раз не здатні ні на які дії.
показати весь коментар
13.11.2025 19:16 Відповісти
Це ж величезна перемога українців 73%. Ну хіба без них у 2019 році ми змогли досягнути таких вершин? Міг би подумати собі міндіч і цукермани, що всього за пару років стануть доларовими мільярдерами?
показати весь коментар
13.11.2025 19:24 Відповісти
А чого ми не були в жопі з 14 по 19 рік? Чому ти не сидів по підвалах без світла і опалення, чукча ти зелена? Ми в жопі після виборів 19 року, де таки, як ти, манкурт грьобаний, вибрали ганьбу Україні, падли ви зелені!
показати весь коментар
13.11.2025 20:23 Відповісти
Як ви задрали!
показати весь коментар
13.11.2025 20:43 Відповісти
зеля, відкривай кордони! державу ти вже просрав, дай врятуватися тим, хто ще може!
показати весь коментар
13.11.2025 21:02 Відповісти

