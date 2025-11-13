У п’ятницю без світла знову будуть до двох третин споживачів, відключення діятимуть усю добу, – "Укренерго"
Завтра, 14 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.
Як повідомлялося, в "Укренерго" попереджали, що 13 листопада в більшості регіонів України графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть протягом доби обсягом від 2 до 4 черг.
Раніше стало відомо, що влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо. Відтак, під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня ухвалили нові вимоги, які мають забезпечити населення мобільним зв’язком під час триваліших відключень.
Також у Міністерстві енергетики пояснили, що в частині областей немає відключень світла, оскільки можливості передачі електроенергії до дефіцитних регіонів обмежені.
Через російські обстріли в Україні є регіони зі значним рівнем енергодефіциту, що призводить до запровадження вимушених обмежень енергоспоживання і в інших областях, оскільки енергосистема України об'єднана.
Однак частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Тому електроенергія до найбільш постраждалих областей спрямовується з тих, де залишаються значні потужності генерації.
Але можливості для її транспортування за багато сотень кілометрів обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.
