Цены на российскую нефть упали до $36,6 за баррель. Это самый низкий уровень за 2,5 года

Цены на российскую нефть на прошлой неделе упали до самого низкого уровня за более чем 2,5 года.

В частности, цена на российскую нефть марки Urals в черноморском порту Новороссийск в прошлый четверг упала до $36,61 за баррель, это самый низкий показатель с марта 2023 года, передает Bloomberg.

Похожая тенденция наблюдалась и в Балтийском море. В прошлую пятницу цены в обоих логистических узлах несколько выросли.

В прошлую пятницу мировые цены на нефть подскочили примерно на 2% из-за опасений по поводу стабильности поставок после того, как российский порт Новороссийск приостановил экспорт нефти после атаки украинских беспилотников. Однако уже в воскресенье Новороссийский порт возобновил погрузку российской нефти на экспорт, сообщало Reuters.

Российская нефть дешевеет из-за увеличения скидок для покупателей. Дисконт на нефть Urals в конце прошлой недели вырос до $23,52 за баррель по отношению к Brent, что является самым большим показателем с июня 2023 года, свидетельствуют данные Argus.

Скидки значительно выросли после того, как администрация президента США Дональда Трампа 22 октября внесла в черный список компании "Роснефть" и "Лукойл", чтобы усилить давление на российского лидера Владимира Путина по прекращению войны в Украине.

Эти санкции вступят в силу 21 ноября, но спрос на российскую нефть на международных рынках уже упал, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции уже приостанавливают закупки российской нефти и ищут альтернативные источники поставок.

Как сообщалось, по состоянию на 10 октября скидки на российскую нефть сорта Urals в портах на Балтийском и Черном морях достигли $20 за баррель. Для сравнения, в начале ноября размер скидок составлял $13-14 за баррель, до введения санкций США против "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября – $11-12 за баррель.

Максимальных значений дисконт Urals к Brent достигал во втором квартале 2022 года – $31,9 за баррель и в первом квартале 2023 года – $30 за баррель.

Напомним, в октябре администрация президента США Дональда Трампа впервые со времени его вступления в должность в январе 2025 года ввела санкции против России "из-за отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине". Под них попали российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также все их дочерние компании. OFAC установило крайний срок до 21 ноября для компаний, чтобы свернуть свой бизнес за рубежом.