В Киеве 18 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
В Киеве завтра, 18 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні Володимир Зеленський, під час прес-конференції в Парижі повідомив, про підписання угоди щодо купівлі в Франції 55 вантажних електровозів.
Скоро ці електровози почнуть надходити в Україну, і всі бажаючі зможуть використати свої халявні 3000 кілометрів для проїзду Укрзалізницею.
Виборець Зеленського 🐏🐑 думкою багатіє.