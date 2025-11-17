РУС
В Киеве 18 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 18 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

график

график

Гроші які мали піти на захині споруди енергетики ,пішли в кишеню міндічу ,цукерману та іншій мерзоті ,а чи не сплановано це ворогом ,який знищує нашу енергетику ,ну а влада спеціально нічого не робила щоб захистити.
17.11.2025 22:23 Ответить
Кияни! купуйте лампи Аллдіна. Ваш Алі-Баба
17.11.2025 22:27 Ответить
ваш захист - телехмарахфон!
17.11.2025 22:28 Ответить
Відсутність світла не проблема.
Сьогодні Володимир Зеленський, під час прес-конференції в Парижі повідомив, про підписання угоди щодо купівлі в Франції 55 вантажних електровозів.
Скоро ці електровози почнуть надходити в Україну, і всі бажаючі зможуть використати свої халявні 3000 кілометрів для проїзду Укрзалізницею.
Виборець Зеленського 🐏🐑 думкою багатіє.
17.11.2025 22:41 Ответить
 
 