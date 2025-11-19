Движение белорусской техники у украинской границы пока не фиксируется, - ГПСУ
Украинские пограничники пока не наблюдают перемещения белорусской техники или личного состава вблизи государственной границы.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каких-либо изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем: ни перемещения техники, ни перемещения личного состава. Конечно, это направление, как и раньше, для нас является угрожающим, поскольку Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, развязанной против нашей страны", - отметил Демченко.
Усиление границы
Он добавил, что Украина продолжает усиливать оборонные возможности на границе и проводит инженерное обустройство в приграничных областях.
Представитель пограничной службы подчеркнул, что Беларусь удерживает подразделения на границе, как будто ожидая угрозу с украинской стороны, и "манипулирует, пытаясь переложить ответственность на нашу страну".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи це як у 2022 році, де "небуло" загроз до самого нападу?
йухло любить всякі "сакральні дати", тож може знову витягти якуновича з
гімнанафталіну і заявити, що він тепер "лєгітімнийперзєдєнт".