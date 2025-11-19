Движение белорусской техники у украинской границы пока не фиксируется, - ГПСУ

Украинские пограничники пока не наблюдают перемещения белорусской техники или личного состава вблизи государственной границы.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Каких-либо изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем: ни перемещения техники, ни перемещения личного состава. Конечно, это направление, как и раньше, для нас является угрожающим, поскольку Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, развязанной против нашей страны", - отметил Демченко.

Усиление границы

Он добавил, что Украина продолжает усиливать оборонные возможности на границе и проводит инженерное обустройство в приграничных областях.

Представитель пограничной службы подчеркнул, что Беларусь удерживает подразделения на границе, как будто ожидая угрозу с украинской стороны, и "манипулирует, пытаясь переложить ответственность на нашу страну".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов на подступах к Константиновке. ВИДЕО