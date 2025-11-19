РУС
Новости Ситуация на границе с Беларусью
Движение белорусской техники у украинской границы пока не фиксируется, - ГПСУ

Забор на границе с Беларусью

Украинские пограничники пока не наблюдают перемещения белорусской техники или личного состава вблизи государственной границы.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каких-либо изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем: ни перемещения техники, ни перемещения личного состава. Конечно, это направление, как и раньше, для нас является угрожающим, поскольку Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, развязанной против нашей страны", - отметил Демченко.

Усиление границы

Он добавил, что Украина продолжает усиливать оборонные возможности на границе и проводит инженерное обустройство в приграничных областях.

Представитель пограничной службы подчеркнул, что Беларусь удерживает подразделения на границе, как будто ожидая угрозу с украинской стороны, и "манипулирует, пытаясь переложить ответственность на нашу страну".

білоруси над литвою провели тестування повітряних куль..не техніка, канєшно, але вони і з них можуть непомітно висадити десант
19.11.2025 14:39 Ответить
Цих кацапських підстилок не варто недооцінювати-за ними пильнувати увесь час треба ще й як. Можуть вичікувати суттєвого виснаження нашої армії, яка вже я так виснажена, щоб спробувати сунутись. Сподіваюсь, що у нас на такий випадок заздалегідь заготовлено щось на кшталт моментальних прильотів по мозирю, білорусьнафті, білоруськалію, мтз, мазу чи якихось тец та подібному.
19.11.2025 14:54 Ответить
Цікаво, якою необхідністю викликане це повідомлення?
Чи це як у 2022 році, де "небуло" загроз до самого нападу?
19.11.2025 15:14 Ответить
Думаю, наближенням 12-ї річниці (зодіакальний цикл) початку Революції Гідности.

йухло любить всякі "сакральні дати", тож може знову витягти якуновича з гімна нафталіну і заявити, що він тепер "лєгітімнийперзєдєнт".
19.11.2025 15:21 Ответить
19.11.2025 15:42 Ответить
 
 