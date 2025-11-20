В Звенигородке прощаются с солдатом Викторией Шпилевой

В четверг, 20 ноября 2025 года, состоятся похороны военнослужащей, жительницы города Звенигородка - солдата Шпилевой (Плаксий) Виктории Николаевны, 23.05.1993 г.р.

Об этом сообщили в Звенигородском горсовете, информирует Цензор. НЕТ.

"Виктория Николаевна по зову сердца, как доброволец, вступила в ряды Вооруженных Сил Украины в марте 2024 года. Выбрав службу по контракту и освоив военную специальность оператора БПЛА, она воевала в составе отделения беспилотных авиационных комплексов взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем.

Жизнь Шпилевой (Плаксий) Виктории Николаевны преждевременно и трагически оборвалась 12 ноября 2025 года в районе н.п. Славянск...

Похороны состоятся на новом кладбище г. Звенигородка", - сообщили в горсовете.