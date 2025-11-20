УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14206 відвідувачів онлайн
Новини
3 371 6

У Звенигородці прощаються з солдатом Вікторією Шпильовою

У четвер, 20 листопада 2025 року, відбудеться поховання військовослужбовиці, жительки міста Звенигородка — солдата Шпильової (Плаксій) Вікторії Миколаївни, 23.05.1993 р.н.

шпильова

 Про це повідомили у Звенигородській міськраді, інформує Цензор. НЕТ.

"Вікторія Миколаївна за покликом серця, як доброволець, стала до лав Збройних Сил України у березні 2024 року. Обравши службу за контрактом та опанувавши військову спеціальність оператора БПЛА, вона воювала у складі відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу розвідки та корегування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.

Життя Шпильової (Плаксій) Вікторії Миколаївни передчасно і трагічно обірвалося 12 листопада 2025 року в районі н.п. Слов’янськ…

Поховання відбудеться на новому кладовищі м.Звенигородка" ,- повідомили у міськраді.

Автор: 

війна (1639) пам’ять (1205)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важка втрата як для родини так і для України, на таких людях тримається наша держава, поки вони є ми існуємо.
Слава героїні Вікторії Шпильовій.
Вічна пам'ять
показати весь коментар
20.11.2025 11:12 Відповісти
Світла памʼять Героіні Украіни Вікторії 😪😪😪
Сумно і боляче ......
показати весь коментар
20.11.2025 11:19 Відповісти
Вічна пам'ять і вічна слава Героям! Царство Небесно, мила землячко!
показати весь коментар
20.11.2025 11:19 Відповісти
❤️✝
показати весь коментар
20.11.2025 11:28 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
20.11.2025 11:28 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

ганьба чоловікам-ухилянтам

П.с. Цензоре, будь ласка, не "жителька", а "мешканка". Будьте уважними в постах про загибель Воїнів - це дуже чутливо !

.
показати весь коментар
20.11.2025 15:44 Відповісти
 
 