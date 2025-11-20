У Звенигородці прощаються з солдатом Вікторією Шпильовою
У четвер, 20 листопада 2025 року, відбудеться поховання військовослужбовиці, жительки міста Звенигородка — солдата Шпильової (Плаксій) Вікторії Миколаївни, 23.05.1993 р.н.
Про це повідомили у Звенигородській міськраді, інформує Цензор. НЕТ.
"Вікторія Миколаївна за покликом серця, як доброволець, стала до лав Збройних Сил України у березні 2024 року. Обравши службу за контрактом та опанувавши військову спеціальність оператора БПЛА, вона воювала у складі відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу розвідки та корегування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Життя Шпильової (Плаксій) Вікторії Миколаївни передчасно і трагічно обірвалося 12 листопада 2025 року в районі н.п. Слов’янськ…
Поховання відбудеться на новому кладовищі м.Звенигородка" ,- повідомили у міськраді.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава героїні Вікторії Шпильовій.
Вічна пам'ять
Сумно і боляче ......
Герою Слава !
співчуття рідним....
ганьба чоловікам-ухилянтам
П.с. Цензоре, будь ласка, не "жителька", а "мешканка". Будьте уважними в постах про загибель Воїнів - це дуже чутливо !
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