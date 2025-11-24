На фронте зафиксировано 64 боестолкновения, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 64 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Клюсы Черниговской области; Белая Береза, Бобылевка Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил три атаки на позиции украинских защитников, а также осуществил 93 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе Синельниково и в направлении Колодязного. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.
Боевые действия на востоке
Подразделения Сил обороны проводят поисково-ударные и специальные действия с целью уничтожения противника и улучшения тактического положения.
На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Надия, Заречное и в направлении Ставков. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки, два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Выемки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь наступательных действий вблизи Александро-Шультиного, Плещиевки, Полтавки и в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергиевка, Филия, Дачное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Наши воины проводят поисково-ударные действия с целью выявления и уничтожения вражеских групп.
На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степовое, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка и в направлении Орестополя. Одно сражение продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Солодкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Зализнычное.
На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в районе Приморского.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Російські війська захопили населений пункт Затишшя і просунулися на захід від нього в районі ферми.
На жаль, але тенденція йде до боїв за місто Гуляйполе найближчим часом.
На Дружківському напрямку противник штурмує північну околицю Володимирівки та південну частину Шахового на західному березі річки Казённий Торець.
На схід від Шахового російські війська закріпилися в районі балки."