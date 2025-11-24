2 200 17
Ликвидированный рашист после точного попадания украинского дрона на Купянском направлении
В сети опубликовали видеозапись результата сброса с беспилотника по оккупанту на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно разорванное лицо российского штурмовика, которого засыпало обломками в результате четкой работы украинских операторов дронов.
Силы обороны системно уничтожают живую силу и технику врага, уменьшая его наступательные возможности.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+8 Pavlo Z
показать весь комментарий24.11.2025 16:56 Ответить Ссылка
+7 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий24.11.2025 16:56 Ответить Ссылка
+6 Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий24.11.2025 16:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
Міру-мір…. По ***********!!!
ОдноглазийОдноочковий Джо!