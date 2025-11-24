РУС
2 200 17

Ликвидированный рашист после точного попадания украинского дрона на Купянском направлении

В сети опубликовали видеозапись результата сброса с беспилотника по оккупанту на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно разорванное лицо российского штурмовика, которого засыпало обломками в результате четкой работы украинских операторов дронов.

Силы обороны системно уничтожают живую силу и технику врага, уменьшая его наступательные возможности.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

+8
здаровья чуваку! крепкава, сибирскава... и бальшова жизнинава щястья! ...
24.11.2025 16:56 Ответить
+7
фотогенічний
24.11.2025 16:56 Ответить
+6
Гарне фото.На парту орка в кацапскій школі в самий раз.
24.11.2025 16:57 Ответить
і долгіх лєт .. там гніть!!!
24.11.2025 17:06 Ответить
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
24.11.2025 17:22 Ответить
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
24.11.2025 17:24 Ответить
Ось така реальність від ******, на кордонах країн НАТО і ЄС!!
Міру-мір…. По ***********!!!
24.11.2025 17:25 Ответить
Ще один варіант - килимок для комп'ютерної миші 😁
24.11.2025 17:14 Ответить
Красава
24.11.2025 17:01 Ответить
Що він там жгутом Есмарха збирався перетягнути? Сонну артерію?
24.11.2025 17:01 Ответить
лежит, мечтает о квартире на Печерске или в Одессе
24.11.2025 17:01 Ответить
зараз у нас уже у всіх стійка психіка
24.11.2025 17:04 Ответить
Одноглазий Одноочковий Джо!
24.11.2025 17:05 Ответить
Йому знадобиться серйозна стоматологічна допомога 😁
24.11.2025 17:12 Ответить
24.11.2025 17:29 Ответить
 
 