СБУ и Нацполиция разоблачили 7 организаторов "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали семерых организаторов махинаций.

За суммы до 18,5 тысячи долларов США дельцы продавали военнообязанным поддельные документы для уклонения от призыва или переправляли их за границу "в обход" КПП, информирует Цензор.НЕТ.

Детали расследования

 Так, в Киеве правоохранители разоблачили начальника райотдела Центра пробации, который оформлял уклонистам фейковое опекунство над "тяжелобольными" родственниками. К незаконной деятельности он привлек знакомых врачей, которые "выписывали" близким военнообязанных фиктивные справки.

Еще один его сообщник передавал поддельные медицинские заключения клиентов в ТЦК для оформления отсрочки от мобилизации.

В Харькове разоблачены три фигуранта, которые продавали уклонистам фейковые документы о наличии инвалидности. Для подделки истории болезни дельцы организовывали уклонистам "стационар" в больнице с последующей записью несуществующих диагнозов.

Среди задержанных организаторов "схемы" – заведующая неврологическим отделением местного медучреждения, которая фальсифицировала медсправки.

На Закарпатье задержаны еще два дельца, которые переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Сначала фигуранты собирали клиентов в местном хлеву, а затем по одному сопровождали их в соседнюю страну "обходными" тропами.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу;
  • злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Киев (26421) Нацполиция (16955) СБУ (20658) Харьков (7831) Закарпатская область (2716) Харьковская область (1957) Харьковский район (647)
і знову сбу?
сбу не бачить мародерів та зрадників у владних кабінетах?
сбу за комбайнером миколою ганяється та якогось урюка мордує в підвалі?
02.12.2025 14:00 Ответить
Я думаю, чтотпомощь ухилянству єто сейчас самый распромтрпненный и самый выгодный бизнес в Украине. Тем более что ответственность за это почти нулевая.
02.12.2025 14:03 Ответить
Яке ухилянство? Все як побажали у 2019 році. Куди біжите за великі хабарі з країни ''зеленої мрії''?
02.12.2025 14:08 Ответить
Не поділилися
02.12.2025 14:14 Ответить
немає слів. СБУ. коли у них достатньо роботи по виявленню ворожої резидентури, ждунів-наводчиків, диверсантів, колоборантів в силових структурах, займаються боротьбою з власним населенням. Стоять на блокпостах, який можна об їхати десятьма дорогами, якщо ти ворог, отримують УБД, захмарні зарплати
02.12.2025 14:35 Ответить
і усим керує або сприяє цьому зе...
02.12.2025 14:56 Ответить
 
 