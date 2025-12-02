СБУ и Нацполиция разоблачили 7 организаторов "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали семерых организаторов махинаций.

За суммы до 18,5 тысячи долларов США дельцы продавали военнообязанным поддельные документы для уклонения от призыва или переправляли их за границу "в обход" КПП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Так, в Киеве правоохранители разоблачили начальника райотдела Центра пробации, который оформлял уклонистам фейковое опекунство над "тяжелобольными" родственниками. К незаконной деятельности он привлек знакомых врачей, которые "выписывали" близким военнообязанных фиктивные справки.

Еще один его сообщник передавал поддельные медицинские заключения клиентов в ТЦК для оформления отсрочки от мобилизации.

В Харькове разоблачены три фигуранта, которые продавали уклонистам фейковые документы о наличии инвалидности. Для подделки истории болезни дельцы организовывали уклонистам "стационар" в больнице с последующей записью несуществующих диагнозов.

Среди задержанных организаторов "схемы" – заведующая неврологическим отделением местного медучреждения, которая фальсифицировала медсправки.

На Закарпатье задержаны еще два дельца, которые переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Сначала фигуранты собирали клиентов в местном хлеву, а затем по одному сопровождали их в соседнюю страну "обходными" тропами.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

незаконная переправка лиц через государственную границу;

злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.























Читайте: Прокуратура разоблачила незаконные механизмы уклонения от мобилизации в двух регионах. ФОТОрепортаж