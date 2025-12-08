Враг обстрелял 10 населенных пунктов Харьковщины: 5 погибших, есть раненые. ФОТО
За прошедшие сутки, 7 декабря, вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы и раненые
Как отмечается, в результате обстрелов 5 человек погибли, 11 пострадали.
В пос. Старый Салтов погибли 49-летний и 66-летний мужчины, пострадали мужчины 37, 38, 41, 43, 47, 48 лет и двое 39-летних мужчин; в пос. Боровая пострадал 68-летний мужчина; в с. Верхняя Самара Близнюковской громады пострадала 67-летняя женщина; в с. Подолы Куриловской громады погибла 70-летняя женщина, пострадала 68-летняя женщина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погибли 68-летняя женщина и 69-летний мужчина.
Также медики оказали помощь 27-летнему мужчине, который пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в лесу возле с. Боголюбовка Куньевской громады.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
▪️1 ракета (тип устанавливается);
▪️7 ракет (РСЗО);
▪️1 КАБ;
▪️2 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️3 fpv-дрона;
▪️5 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (с. Ивашки);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Ивановка);
- в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Верхняя Самара);
- в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (с. Коробочкино).
