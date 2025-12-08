Враг обстрелял 10 населенных пунктов Харьковщины: 5 погибших, есть раненые. ФОТО

За прошедшие сутки, 7 декабря, вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы и раненые

Как отмечается, в результате обстрелов 5 человек погибли, 11 пострадали.

В пос. Старый Салтов погибли 49-летний и 66-летний мужчины, пострадали мужчины 37, 38, 41, 43, 47, 48 лет и двое 39-летних мужчин; в пос. Боровая пострадал 68-летний мужчина; в с. Верхняя Самара Близнюковской громады пострадала 67-летняя женщина; в с. Подолы Куриловской громады погибла 70-летняя женщина, пострадала 68-летняя женщина; в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погибли 68-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 27-летнему мужчине, который пострадал в результате взрыва неизвестного предмета в лесу возле с. Боголюбовка Куньевской громады.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️1 ракета (тип устанавливается);

▪️7 ракет (РСЗО);

▪️1 КАБ;

▪️2 БПЛА типа "Герань-2";

▪️1 БПЛА типа "Ланцет";

▪️3 fpv-дрона;

▪️5 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: