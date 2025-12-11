Присоединяйтесь к сбору на морские дроны Magura для ГУР МО Украины
UGB (Укргазбанк) продолжает сбор средств на приобретение морских дронов Magura W6 и V7 для нужд Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это высокотехнологическое оружие уже доказало свою эффективность в боях — морские дроны уничтожали вражеские корабли, вертолеты и самолеты, обеспечивая стратегическое преимущество в морской операционной зоне.
Почему это важно?
Морские дроны Magura — это скорость, маневренность и точность, что позволяет уничтожать вражеские цели дистанционно и минимизирует риски для личного состава. Каждый взнос приближает ГУР к усилению позиций в Черном море и повышению уровня безопасности нашего флота.
Поддержать сбор можно:
- на официальной странице кампании – magura-charity.cp.ukrgasbank.com
или
- в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн" (меню "Услуги", в разделе "Благотворительность" выбрать кнопку "БО "БФ Дианы Подолянчук").
Сделайте самый большой донат (одной транзакцией или несколькими) до 24 декабря 2025 года и получите в подарок нож с подписью Кирилла Буданова!
А все донаты на сумму от 250 грн будут участвовать в розыгрыше подарков*
Победители получат:
- Уникальный нож с подписью Кирилла Буданова
- Карту мира без России с подписью Кирилла Буданова
- Миниатюру морского дрона Magura
*Определение победителей будет осуществлено с помощью сервиса random.org методом случайного выбора среди участников, выполнивших все условия розыгрыша.
Присоединяйтесь к укреплению флота ГУР МО Украины — ваш донат спасает жизни и повышает обороноспособность государства.
Magura — догони врага донатом!
Справочно:
Magura W6 и V7 — морские беспилотные платформы, предназначенные для разведки и поражения надводных и воздушных целей на оперативно-тактических расстояниях. Инициатива сбора проводится при поддержке ГУР МО Украины
