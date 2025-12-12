531 1
Россия ночью более 6 часов атаковала дронами государственную угледобывающую шахту: двое работников ранены
Ночью 12 декабря российские войска в течение более шести часов атаковали беспилотниками одну из государственных угледобывающих шахт.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, на территории объекта зафиксировано около 18 попаданий. Вследствие ударов начался пожар, двое работников получили ранения.
"Новейшая история не знает примеров, когда бы энергетическая система отдельного государства функционировала бы в таких условиях - условиях столь масштабного и целенаправленного террора. Этот террор, к сожалению, усиливается с каждым днем", - сказал заместитель министра энергетики Роман Андарак.
Причины и последствия атаки уточняются, на месте работают аварийные службы.
