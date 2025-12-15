На фронте зафиксировано 71 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Константиновском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 15 декабря враг 71 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности - населенные пункты Бобылевка, Рыжевка, Рогизное Сумской области. Враг нанес авиаудар управляемой авиабомбой по Рыжовке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 55 обстрелов, в частности, один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три штурма врага в районе Прилепки и в направлении Обуховки.

Продолжается одно боестолкновение с врагом на Купянском направлении в районе Песчаного.

Читайте также: РФ не может нарастить группировку, ВСУ ежедневно "минусуют" до тысячи оккупантов, - Сырский. ФОТОрепортаж

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак врага. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор. Противник атаковал в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Сиверска, еще одно сражение продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Новопавловки Иванополья, Софиевки. Украинские подразделения отразили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино и Новопавловка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 19 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Снежное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

Читайте: Россия усилила штурмы на юге Украины, - Силы обороны

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг осуществил восемь штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Гуляйполя и Варваровки. Одно боестолкновение продолжается. Противник наносил авиаудары по Гуляйполю и Зализнычному.

На Ореховском направлении противник трижды наступал в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка противника приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки.