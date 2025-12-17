РУС
Пограничники "Прайма" ликвидировали дронами 14 оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничное подразделение РУБпАК "Прайм" ликвидировало личный состав противника и поразило вражескую технику во время боевых вылетов на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты отработали беспилотниками по вражеским средствам связи, укрытиям, а также вывели из строя транспорт и мототехнику оккупантов.

Также ударными дронами в зоне ответственности бойцов было поражено 14 рашистов.

Кадры обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.

