827 2
Пограничники "Прайма" ликвидировали дронами 14 оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничное подразделение РУБпАК "Прайм" ликвидировало личный состав противника и поразило вражескую технику во время боевых вылетов на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты отработали беспилотниками по вражеским средствам связи, укрытиям, а также вывели из строя транспорт и мототехнику оккупантов.
Также ударными дронами в зоне ответственности бойцов было поражено 14 рашистов.
Кадры обнародованы в официальном телеграм-канале ГПСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скільки можна було ОВТ придбати для Захисників України!!!
Але ж в Козині, зеленський і хату для «ветеранів» будував з КабМіндічами…, теж за якісь ГРОШІ??? Ціла уже ДИНАСТІЯ, мародерів на крові Українців, з Урядового кварталу!!
Треба уже їх СУВОРО карати за такі злочини, бо і Україну на «саміт» ****** здадуть….!! Акакаяразніца ….