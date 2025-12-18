Больше всего враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА
За прошедшие сутки Силы обороны осуществили 134 боевых столкновения с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг осуществил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.
На Славянском направлении в районах Серебрянки, Сиверска, Звановки и Переездного – противник пять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.
На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
