РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10811 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге
245 3

Больше всего враг атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны осуществили 134 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пункт управления и два других важных объекта противника.

 Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Кроме того, враг осуществил 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Лиман, Одрадное, Долгенькое и в сторону населенного пункта Избицкое.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Сиверска, Звановки и Переездного – противник пять раз атаковал позиции наших войск.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Константиновском направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Александровском направлении враг девять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Что происходит на фронте 18 декабря? Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: РФ продолжит захват всей Украины, если Донбасс падет, - Каллас

Автор: 

Генштаб ВС (7384) боевые действия (5323)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скажіть хто знає, - а Торецьк що, вже повністю окупований?
показать весь комментарий
18.12.2025 08:28 Ответить
Ще з серпня місяця
показать весь комментарий
18.12.2025 09:30 Ответить
 
 