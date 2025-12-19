Рейдерский захват Корпорации "Артериум": законные акционеры сообщают об атаке на предприятие

Новости компаний

Наблюдательный совет АО "Киевмедпрепарат", являющееся участником Корпорации "Артериум", заявляет о рейдерском захвате органов управления Корпорацией "Артериум" и ООО "Артериум ЛТД" и незаконном отстранении легитимного руководства этих предприятий.

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

Незаконное вмешательство было реализовано через мошеннические действия частного нотариуса путем внесения изменений в отношении руководства предприятия в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

О наличии этих противоправных изменений акционер узнал постфактум — из сведений государственного реестра: в разделе "Руководитель предприятия" было указано постороннее лицо, которое никогда не находилось в трудовых или корпоративных отношениях ни с Корпорацией "Артериум", ни с ООО "Артериум ЛТД". На основании поддельных мошенниками иностранных документов, при отсутствии законных на то оснований и без соблюдения установленной процедуры, был заменен на территории Украины крупнейший бенефициарный владелец (он не менялся в течение последних 15 лет). А впоследствии — осуществлена быстрая и синхронная замена руководителей Корпорации "Артериум" и ООО "Артериум ЛТД" и замена уставных документов. Такие действия являются очевидными признаками рейдерского захвата предприятий.

Незаконное внесение изменений в ЕГР произошло на основании протокола общего собрания участников Корпорации "Артериум", в котором участвовал исключительно один участник — ООО "Артериум ЛТД". АО "Киевмедпрепарат", которое является участником Корпорации, не принимало участия в общем собрании, поскольку не было уведомлено о дате, времени, месте его проведения и повестке дня. В соответствии с действующим законодательством, при отсутствии надлежащего уведомления и участия одного из участников, регистрационные действия в отношении Корпорации "Артериум" не могут быть совершены, а все принятые таким образом решения являются незаконными.

Наблюдательный совет АО "Киевмедпрепарат" настаивает, что действия новоназначенного руководства Корпорации "Артериум" и ООО "Артериум ЛТД" являются незаконными и обращает внимание на применение рейдерских механизмов захвата контроля над предприятиями, имеющими стратегическое ГБ по социальному и экономическому значению. Такие действия являются неприемлемыми в государстве, которое стремится стать полноправным членом ЕС и руководствуется принципами верховенства права.

Наблюдательный совет АО "Киевмедпрепарат" обращается к СМИ, бизнес-омбудсмену, правоохранительным органам, а также ко всем уполномоченным государственным органам, ответственным за противодействие рейдерству и защиту прав собственности, с требованием дать правовую оценку указанным действиям и остановить незаконный рейдерский захват предприятий.

Законные акционеры принимают все предусмотренные законом меры для противодействия рейдерству и восстановления нарушенных прав.