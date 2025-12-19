Рейдерське захоплення Корпорації "Артеріум": законні акціонери повідомляють про атаку на підприємство

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Наглядова рада АТ "Київмедпрепарат", яке є учасником Корпорації "Артеріум", заявляє про рейдерське захоплення органів управління Корпорацією "Артеріум" і ТОВ "Артеріум ЛТД" та незаконне усунення легітимного керівництва цих підприємств

Про це йдеться у розповсюдженому пресрелізі.

Незаконне втручання було реалізовано через шахрайські дії приватного нотаріуса шляхом внесення змін щодо керівництва підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Про наявність цих протиправних змін акціонер дізнався постфактум — із відомостей державного реєстру: в розділі "Керівник підприємства" було зазначено сторонню особу, яка ніколи не перебувала у трудових чи корпоративних відносинах ані з Корпорацією "Артеріум", ані з ТОВ "Артеріум ЛТД". На підставі підроблених шахраями іноземних документів, за відсутності законних на те підстав і без дотримання встановленої процедури, було замінено на території України найбільшого бенефіціарного власника (він не змінювався протягом останніх 15 років). А згодом — здійснено швидку та синхронну заміну керівників Корпорації "Артеріум" і ТОВ "Артеріум ЛТД" та заміну статутних документів. Такі дії є очевидними маркерами рейдерського захоплення підприємств.

Незаконне внесення змін до ЄДР відбулось на підставі протоколу загальних зборів учасників Корпорації "Артеріум", у яких брав участь виключно один учасник – ТОВ "Артеріум ЛТД". АТ "Київмедпрепарат", яке є учасником Корпорації, не брало участі у загальних зборах, оскільки не було повідомлено про дату, час, місце їх проведення та порядок денний. Відповідно до чинного законодавства, за відсутності належного повідомлення та участі одного з учасників, реєстраційні дії щодо Корпорації "Артеріум" не можуть бути вчинені, а всі прийняті в такий спосіб рішення - є незаконними.

Наглядова рада АТ "Київмедпрепарат" наполягає, що дії новопризначеного керівництва Корпорації "Артеріум" та ТОВ "Артеріум ЛТД" є незаконними та звертає увагу на застосування рейдерських механізмів захоплення контролю над підприємствами, які мають стратегічне ГБ по соціальне та економічне значення. Такі дії є неприйнятним у державі, яка прагне стати повноправним членом ЄС та керується принципами верховенства права.

Наглядова рада АТ "Київмедпрепарат" звертається до медіа, бізнес-омбудсмена, правоохоронних органів, а також до всіх уповноважених державних органів, відповідальних за протидію рейдерству та захист прав власності, з вимогою надати правову оцінку зазначеним діям і зупинити незаконне рейдерське захоплення підприємств.

Законні акціонери вживають всіх передбачених Законом заходів для протидії рейдерству та відновлення порушених прав.