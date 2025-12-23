РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Обыск у Святослава Пискуна
3 213 32

Во Франции обыскали виллу Пискуна: изъято более 1 млн евро в виде золота и часов

Святослав Пискун

Правоохранители во Франции во время обыска на вилле бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна изъяли €90 тыс., 3 кг золота и 18 премиальных часов из-за отсутствия документов об их происхождении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетZN.UA со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза на территорию Франции дорогих часов, его задержала французская полиция. Французы начали уголовное дело по легализации средств, полученных преступным путем, и решается вопрос о предъявлении ему обвинений по этой статье.

Согласно информации из окружения бывшего генпрокурора, французы его отпустили, но расследование продолжается.

Что предшествовало? 

Французские правоохранители провели 16 декабря обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.

  • Пискун был генпрокурором с 2002 по 2007 год, а затем — нардепом V и VI созыва от Партии регионов. А в 2020 году ненадолго стал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Автор: 

обыск (1976) Пискун Святослав (257) расследование (3102) Франция (3663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Памятаю як ця паскуда не вилазила з каналів медвечука вчив моралі українців ,заарештувати гада разом з кучмою.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:08 Ответить
+12
Ця суть Української влади за всі роки, кожен доривався до корита лише з ціллю власного збагачення, при тому що й зараз одні гинуть і окопах, щоб інші могли безкарно красти...
показать весь комментарий
23.12.2025 09:10 Ответить
+12
Так ії ніяким чином на фронт не відправиш. Тцк та поліція на них працює, озброєна охорона теж не на фронті- їх захищає - не від орків а від народу. Прикордонники та таможня на них працюють.
Чи може ви думали що вся ця пи**ота добровільно сама піде воювати, патріоти, вишиванка?
Вишиванка їм потрібна як маскування щоб красти.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мразота
показать весь комментарий
23.12.2025 09:07 Ответить
Памятаю як ця паскуда не вилазила з каналів медвечука вчив моралі українців ,заарештувати гада разом з кучмою.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:08 Ответить
Може хоть французи за жопу візьмуть раз українці не спроможні.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:22 Ответить
Я тоже хорошо его запомнил. Сидел, развалившись в кресле, и з барским видом учил зрителей добродетели. И всегда с*** выходил сухим из воды. Если бы ещё забугорные спецслужбы других наших за жопу* взяли как пискуна, цены бы и не было.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:10 Ответить
Ця суть Української влади за всі роки, кожен доривався до корита лише з ціллю власного збагачення, при тому що й зараз одні гинуть і окопах, щоб інші могли безкарно красти...
показать весь комментарий
23.12.2025 09:10 Ответить
Так ії ніяким чином на фронт не відправиш. Тцк та поліція на них працює, озброєна охорона теж не на фронті- їх захищає - не від орків а від народу. Прикордонники та таможня на них працюють.
Чи може ви думали що вся ця пи**ота добровільно сама піде воювати, патріоти, вишиванка?
Вишиванка їм потрібна як маскування щоб красти.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:21 Ответить
Вишиванка їм потрібна як маскування
показать весь комментарий
23.12.2025 09:24 Ответить
Кацапам головне вишиванку замарати, знаєм таких. Ваші в косоворотках кадирову коран цілують
показать весь комментарий
23.12.2025 09:27 Ответить
Какие н****й кацапы.. а насчёт вышиванки-видели вышиванку у миндича? Вышиванка вся расписано звёздами Давида.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:12 Ответить
Непосильною працею,безсонними ночами зароблено.Здається що немає одного чиновника,посадової особи,керівників різних ланок економіки,бізнесу,правоохоронних органів щоб не були корупціонерами,хабарниками.Це відповідь чому в Україні простий народ живе бідно.В той же час цей простий народ обирає і приводить до влади ІДІОТІВ.ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
23.12.2025 09:13 Ответить
Так був же тричі Генпрокурором! Працював "невтомно" для свого блага.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:29 Ответить
Та цей же "простий народ" більше плачеться,чим є насправді.. Потроху краде,поголовно не платить податки(все в "кеші".),і ридає. За квартиру дорого. -То оформіть субсидію. Не можу,дочка із зятем та дітьми зареєстровані,вони за кордоном живуть. Помру,квартира їм дістанеться..
показать весь комментарий
23.12.2025 10:23 Ответить
3 кг. золота? Всього!
показать весь комментарий
23.12.2025 09:14 Ответить
це те, що лежало на видноті в акваріумі поруч із золотими рибками...
показать весь комментарий
23.12.2025 09:16 Ответить
ну хоч французи трохи пощипають "все непосильно нажитое" в того піскуна, хоча напевно адвокати в основному відмажуть і відбудеться якимись штрафами і незначною конфіскацією 🤔
показать весь комментарий
23.12.2025 09:14 Ответить
народ , и этот КАНДИМИНИМУМ есть у КАЖДОГО , начиная с головы сельсовета , депутата любого уровня и до самого верха !!! бери любого и не ошибешься !!!(((
показать весь комментарий
23.12.2025 09:19 Ответить
Про чиновникі на всіх рівнях це правда
показать весь комментарий
23.12.2025 09:26 Ответить
всьо, всьо шо нажито непосільним трудом.
трі магнітофона, трі відеокамери, куртка замшевая.. трі штукі
показать весь комментарий
23.12.2025 09:22 Ответить
Преміальний годинник... 18 штук...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:20 Ответить
Дідусь назбирав грошенят , щоб купити у Макрона бімбу ,,ядрону" для захисту земляків , ви кажете злодій .
показать весь комментарий
23.12.2025 09:27 Ответить
Невже після того він більше не піщіть?
показать весь комментарий
23.12.2025 09:33 Ответить
Міндіч умикнув 100 млн, а Піскун лише один. Інфляція...
показать весь комментарий
23.12.2025 09:36 Ответить
Понятно, что на посту генпрокура не терял времени даром, но был пожалуй самым порядочным генпрокурором среди всех остальных за весь период нашей незалежности.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:38 Ответить
Щось у вас плутанина у макітрі. "Був самим порядним" з ворів- не насмішили. Злодій він і є злодій і не буває наполовину, чи порядного- він цю межу порядності переступив, коли взяв перший хабар і закрив справу.
показать весь комментарий
23.12.2025 09:58 Ответить
- Мсь'є, жи не манж па сі жур
показать весь комментарий
23.12.2025 09:38 Ответить
По теперішнім міркам з 90 тис. євро - "ніщєброд"
показать весь комментарий
23.12.2025 09:42 Ответить
Мати наліком на території Франції такі суми заборонено, а ще там золота на 3 кіла і іншого.
А так у нього свій рахунок у Швейцарії, а живе він на віллі коло Канн.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:30 Ответить
А що - так можна - запитуєш, звідки гроші - не знаю - в тюрму? Це якось не по українські...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:04 Ответить
А живе це падло на Лазузрці Франції, неподалік від Канни.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:27 Ответить
Вот эти руки, руки трудовые....
https://www.youtube.com/watch?v=yo0KHsSzo7c
показать весь комментарий
23.12.2025 10:28 Ответить
Думал у Хранції тепло жопу відсидіти. Тільки Франція це вам не Українська нігерія. Там навіть 100 євро наліком в тебе в магазині не приймуть, тільки безнал. Бо налічка може бути крадена, або надбана корупційним чи шахрайським шляхом
показать весь комментарий
23.12.2025 10:33 Ответить
 
 