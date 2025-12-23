Во Франции обыскали виллу Пискуна: изъято более 1 млн евро в виде золота и часов
Правоохранители во Франции во время обыска на вилле бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна изъяли €90 тыс., 3 кг золота и 18 премиальных часов из-за отсутствия документов об их происхождении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетZN.UA со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
Отмечается, что Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза на территорию Франции дорогих часов, его задержала французская полиция. Французы начали уголовное дело по легализации средств, полученных преступным путем, и решается вопрос о предъявлении ему обвинений по этой статье.
Согласно информации из окружения бывшего генпрокурора, французы его отпустили, но расследование продолжается.
Что предшествовало?
Французские правоохранители провели 16 декабря обыски на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна.
- Пискун был генпрокурором с 2002 по 2007 год, а затем — нардепом V и VI созыва от Партии регионов. А в 2020 году ненадолго стал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Чи може ви думали що вся ця пи**ота добровільно сама піде воювати, патріоти, вишиванка?
Вишиванка їм потрібна як маскування щоб красти.
трі магнітофона, трі відеокамери, куртка замшевая.. трі штукі
А так у нього свій рахунок у Швейцарії, а живе він на віллі коло Канн.
https://www.youtube.com/watch?v=yo0KHsSzo7c