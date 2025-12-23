У Франції обшукали віллу Піскуна: вилучено понад 1 млн євро у вигляді золота та годинників

Правоохоронці у Франції під час обшуку на віллі колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна вилучили €90 тис., 3 кг золота та 18 преміальних годинників через відсутність документів про їхнє походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

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Зазначається, Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Згідно з інформацією з оточення колишнього генпрокурора, французи його відпустили, але розслідування продовжується.

Що передувало?

Французькі правоохоронці провели 16 грудня обшуки на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.