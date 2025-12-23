У Франції обшукали віллу Піскуна: вилучено понад 1 млн євро у вигляді золота та годинників
Правоохоронці у Франції під час обшуку на віллі колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна вилучили €90 тис., 3 кг золота та 18 преміальних годинників через відсутність документів про їхнє походження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.
Зазначається, Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.
Згідно з інформацією з оточення колишнього генпрокурора, французи його відпустили, але розслідування продовжується.
Що передувало?
Французькі правоохоронці провели 16 грудня обшуки на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.
- Піскун був генпрокурором з 2002 по 2007 рік, а згодом — нардепом V та VI скликання від Партії регіонів. А у 2020 році ненадовго став радником генпрокурорки Ірини Венедіктової.
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Чи може ви думали що вся ця пи**ота добровільно сама піде воювати, патріоти, вишиванка?
Вишиванка їм потрібна як маскування щоб красти.