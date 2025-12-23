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Новини Обшук у Святослава Піскуна
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У Франції обшукали віллу Піскуна: вилучено понад 1 млн євро у вигляді золота та годинників

Святослав Піскун

Правоохоронці  у Франції під час обшуку на віллі колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна вилучили €90 тис., 3 кг золота та 18 преміальних годинників через відсутність документів про їхнє походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

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Зазначається, Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Згідно з інформацією з оточення колишнього генпрокурора, французи його відпустили, але розслідування продовжується.

Що передувало? 

Французькі правоохоронці провели 16 грудня обшуки на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

  • Піскун був генпрокурором з 2002 по 2007 рік, а згодом — нардепом V та VI скликання від Партії регіонів. А у 2020 році ненадовго став радником генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Автор: 

обшук (2072) Піскун Святослав (82) розслідування (2310) Франція (3370)
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Топ коментарі
+42
Памятаю як ця паскуда не вилазила з каналів медвечука вчив моралі українців ,заарештувати гада разом з кучмою.
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23.12.2025 09:08 Відповісти
+23
Ця суть Української влади за всі роки, кожен доривався до корита лише з ціллю власного збагачення, при тому що й зараз одні гинуть і окопах, щоб інші могли безкарно красти...
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23.12.2025 09:10 Відповісти
+22
Так ії ніяким чином на фронт не відправиш. Тцк та поліція на них працює, озброєна охорона теж не на фронті- їх захищає - не від орків а від народу. Прикордонники та таможня на них працюють.
Чи може ви думали що вся ця пи**ота добровільно сама піде воювати, патріоти, вишиванка?
Вишиванка їм потрібна як маскування щоб красти.
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23.12.2025 09:21 Відповісти

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