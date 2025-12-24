Кабмин расширил компенсации для учреждений, которые бесплатно размещают ВПЛ, - Свириденко

Кабинет министров принял решение компенсировать расходы учреждениям, которые временно бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц, в частности расходы на коммунальные услуги, сжиженный газ и печное топливо.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Решение предусматривает, что компенсация будет предоставляться даже в случаях, когда люди еще не имеют официального статуса ВПЛ и восстанавливают документы. В таких ситуациях расходы будут компенсироваться в течение двух месяцев с момента подачи заявления.

Также при начислении компенсации будет учитываться фактическое время пребывания внутренне перемещенных лиц в местах временного проживания, а не только формальные сроки размещения.

Отдельно правительство упростило процесс подтверждения расходов. Теперь для получения компенсации достаточно чеков и квитанций без дополнительных запросов в профильные органы.

Кроме того, была увеличена норма социальной жилой площади, которая учитывается для компенсации отопления. К базовым 13,65 кв. м на одного человека дополнительно будет включено 7,35 кв. м площади общего пользования.

