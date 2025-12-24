Кабмін розширив компенсації для установ, що безоплатно розміщують ВПО, - Свириденко

Кабінет міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб, зокрема витрати на комунальні послуги, скраплений газ і пічне паливо.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення передбачає, що компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають офіційного статусу ВПО та відновлюють документи. У таких ситуаціях витрати компенсуватимуться протягом двох місяців з моменту подання заяви.

Також під час нарахування компенсації враховуватиметься фактичний час перебування внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового проживання, а не лише формальні строки розміщення.

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Окремо уряд спростив процес підтвердження витрат. Тепер для отримання компенсації достатньо чеків і квитанцій без додаткових запитів до профільних органів.

Крім того, було збільшено норму соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення. До базових 13,65 кв. м на одну людину додатково включатиметься 7,35 кв. м площі загального користування.

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