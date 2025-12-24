РУС
Обнаруженная на границе валюта
Две украинки пытались тайно провезти в Румынию $60 тысяч наличными: их оштрафовали

В Румынии оштрафовали на границе двух украинок, которые попытались тайно провезти $60 тысяч

В Румынии на границе оштрафовали двух гражданок Украины, которые попытались провезти 60 тысяч долларов наличными. Валюту они спрятали в обуви.

Об этом сообщила Пограничная полиция Румынии, информируетЦензор.НЕТ.

Что известно

Инцидент произошел на пункте пропуска Порубное-Сирет утром 23 декабря на въезде в Румынию.

Гражданки Украины в возрасте 43 и 52 лет пересекали границу пешком. После дополнительных обысков из-за "обоснованных подозрений" выяснилось, что они спрятали в обуви по 30 тысяч долларов наличными – в общей сложности 60 тысяч – и хотели провезти их без декларирования.

Украинок оштрафовали

  • Законодательством страны предусмотрено обязательное декларирование наличных сумм от 10 тысяч евро и более.

Полиция конфисковала обнаруженные деньги в рамках дальнейших следственных действий. Женщин оштрафовали на 4 тысячи румынских леев (более 39 тысяч гривен) каждую.

+1
Лабутени були зависокі?
24.12.2025 18:42 Ответить
+1
Валянки 50-го розміру сильно виділялися на фоні їхнього гардеробу
24.12.2025 18:48 Ответить
Лабутени були зависокі?
24.12.2025 18:42 Ответить
Валянки 50-го розміру сильно виділялися на фоні їхнього гардеробу
24.12.2025 18:48 Ответить
60 000 на 2 це не великі гроші. Цілком можливо продали все що мали і їхали назавжди
24.12.2025 18:49 Ответить
Ну це ж не 6 мільйонів євро у валізах які дружина мєнта везла , та й провезла , аж угорці зупинили , наші прикордонники не побачили ((
24.12.2025 18:53 Ответить
суть в тому що міліони і міліарди йдуть спокійно, а коли людина бере свої кровні - тут уже біда
24.12.2025 19:02 Ответить
24.12.2025 18:53 Ответить
А хто їм заважав 3 рази перейти кордон пішки за 1 день?
24.12.2025 18:50 Ответить
Відсутність десятої клепки ((
24.12.2025 18:55 Ответить
То есть, румынская полиция конфисковала обнаруженные деньги. А как они прошли украинскую таможню? )
24.12.2025 18:51 Ответить
"А как они прошли украинскую таможню? ) " ..... Пішечком , з посмішкою ((
24.12.2025 18:56 Ответить
Бранзулетка!
24.12.2025 19:07 Ответить
 
 