Две украинки пытались тайно провезти в Румынию $60 тысяч наличными: их оштрафовали

В Румынии на границе оштрафовали двух гражданок Украины, которые попытались провезти 60 тысяч долларов наличными. Валюту они спрятали в обуви.

Об этом сообщила Пограничная полиция Румынии.

Что известно

Инцидент произошел на пункте пропуска Порубное-Сирет утром 23 декабря на въезде в Румынию.

Гражданки Украины в возрасте 43 и 52 лет пересекали границу пешком. После дополнительных обысков из-за "обоснованных подозрений" выяснилось, что они спрятали в обуви по 30 тысяч долларов наличными – в общей сложности 60 тысяч – и хотели провезти их без декларирования.

Украинок оштрафовали

Законодательством страны предусмотрено обязательное декларирование наличных сумм от 10 тысяч евро и более.

Полиция конфисковала обнаруженные деньги в рамках дальнейших следственных действий. Женщин оштрафовали на 4 тысячи румынских леев (более 39 тысяч гривен) каждую.

