Две украинки пытались тайно провезти в Румынию $60 тысяч наличными: их оштрафовали
В Румынии на границе оштрафовали двух гражданок Украины, которые попытались провезти 60 тысяч долларов наличными. Валюту они спрятали в обуви.
Об этом сообщила Пограничная полиция Румынии, информируетЦензор.НЕТ.
Что известно
Инцидент произошел на пункте пропуска Порубное-Сирет утром 23 декабря на въезде в Румынию.
Гражданки Украины в возрасте 43 и 52 лет пересекали границу пешком. После дополнительных обысков из-за "обоснованных подозрений" выяснилось, что они спрятали в обуви по 30 тысяч долларов наличными – в общей сложности 60 тысяч – и хотели провезти их без декларирования.
Украинок оштрафовали
- Законодательством страны предусмотрено обязательное декларирование наличных сумм от 10 тысяч евро и более.
Полиция конфисковала обнаруженные деньги в рамках дальнейших следственных действий. Женщин оштрафовали на 4 тысячи румынских леев (более 39 тысяч гривен) каждую.
