Дві українки намагалися потай провезти в Румунію $60 тисяч готівкою: їх оштрафували
У Румунії на кордоні оштрафували двох громадянок України, які спробували провезти 60 тисяч доларів готівкою. Валюту вони сховали у взутті.
Про це повідомила Прикордонна поліція Румунії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
Випадок стався на пункті пропуску Порубне-Сірет вранці 23 грудня на в’їзді до Румунії.
Громадянки України віком 43 і 52 роки перетинали кордон пішки. Після додаткових обшуків через "обгрунтовані підозри" з’ясувалося, що вони заховали у взутті по 30 тисяч доларів готівкою – сукупно 60 тисяч – і хотіли провезти їх без декларування.
Українок оштрафували
- Законодавством країни передбачене обов’язкове декларування готівкових сум від 10 тисяч євро і більших.
Поліція конфіскувала виявлені гроші у рамках подальших слідчих дій. Жінок оштрафували на 4 тисячі румунських леїв (понад 39 тисяч гривень) кожну.
Топ коментарі
+6 Михайло Иляш
показати весь коментар24.12.2025 18:49 Відповісти Посилання
+6 Volodymyr Serdiuk
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+5 Михайло Иляш
показати весь коментар24.12.2025 19:02 Відповісти Посилання
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