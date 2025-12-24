Дві українки намагалися потай провезти в Румунію $60 тисяч готівкою: їх оштрафували

У Румунії на кордоні оштрафували двох громадянок України, які спробували провезти 60 тисяч доларів готівкою. Валюту вони сховали у взутті.

Про це повідомила Прикордонна поліція Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Випадок стався на пункті пропуску Порубне-Сірет вранці 23 грудня на в’їзді до Румунії.

Громадянки України віком 43 і 52 роки перетинали кордон пішки. Після додаткових обшуків через "обгрунтовані підозри" з’ясувалося, що вони заховали у взутті по 30 тисяч доларів готівкою – сукупно 60 тисяч – і хотіли провезти їх без декларування.

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Українок оштрафували

Законодавством країни передбачене обов’язкове декларування готівкових сум від 10 тисяч євро і більших.

Поліція конфіскувала виявлені гроші у рамках подальших слідчих дій. Жінок оштрафували на 4 тисячі румунських леїв (понад 39 тисяч гривень) кожну.

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