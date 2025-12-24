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Новини Виявлена на кордоні валюта
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Дві українки намагалися потай провезти в Румунію $60 тисяч готівкою: їх оштрафували

У Румунії оштрафували на кордоні двох українок, які спробували потай провезти $60 тисяч

У Румунії на кордоні оштрафували двох громадянок України, які спробували провезти 60 тисяч доларів готівкою. Валюту вони сховали у взутті.

Про це повідомила Прикордонна поліція Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Випадок стався на пункті пропуску Порубне-Сірет вранці 23 грудня на в’їзді до Румунії.

Громадянки України віком 43 і 52 роки перетинали кордон пішки. Після додаткових обшуків через "обгрунтовані підозри" з’ясувалося, що вони заховали у взутті по 30 тисяч доларів готівкою – сукупно 60 тисяч – і хотіли провезти їх без декларування.

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Українок оштрафували

  • Законодавством країни передбачене обов’язкове декларування готівкових сум від 10 тисяч євро і більших.

Поліція конфіскувала виявлені гроші у рамках подальших слідчих дій. Жінок оштрафували на 4 тисячі румунських леїв (понад 39 тисяч гривень) кожну.

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Автор: 

валюта (2732) кордон (5028) Румунія (1433) штраф (1980)
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Топ коментарі
+6
60 000 на 2 це не великі гроші. Цілком можливо продали все що мали і їхали назавжди
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24.12.2025 18:49 Відповісти
+6
Ну це ж не 6 мільйонів євро у валізах які дружина мєнта везла , та й провезла , аж угорці зупинили , наші прикордонники не побачили ((
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24.12.2025 18:53 Відповісти
+5
суть в тому що міліони і міліарди йдуть спокійно, а коли людина бере свої кровні - тут уже біда
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24.12.2025 19:02 Відповісти

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